La supermodelo Claudia Schiffer celebró su cumpleaños número 53 con un lujoso viaje a Grecia y en redes sociales compartió algunos detalles.

En un carrete de Instagram hizo alarde de la figura de ensueño que mantiene con un pequeño traje de baño con estampados de colores, compuesto por un sostén push up de cuadros azules y blancos, así como tirantes halter rojos; a juego con un bikini de cintura baja con estampados amarillos y rojos, atado por los costados como si fuera una pañoleta.

Añadió glamour con un collar de oro, un brazalete a juego y gafas solares de pantalla negra y armazón blanco.

Lució su belleza al natural sin maquillaje y con su cabellera rubia platinada peinada con raya en medio y mechones ondulados.

“Celebrando en el paraíso griego, con una amiga especial que vino a desearme feliz cumpleaños”, escribió en el pie de foto haciendo referencia a una mariposa que apareció en un clip que compartió.

En los comentarios recibió cientos de mensajes de felicitación así como adulaciones por parte de sus fanáticos que quedaron sorprendidos por su pequeño look y la impactante silueta que conserva a los 53 años.

Hace un par de años Claudia Schiffer habló con Elle UK sobre la forma en que estaba envejeciendo y cómo aceptaba el paso de los años en su cuerpo después de ser considerada una diosa del modelaje cuando era joven.

La modelo alemana dijo que era “natural” envejecer y que no sentía celos de las nuevas generaciones de modelos que probablemente están teniendo más fama de la que ella tuvo en su momento de gloria.

“He recibido muchos elogios maravillosos en mi época. Pero luego pasas a la siguiente etapa y sigues adelante. No es necesario que te llamen hermosa toda tu vida. Es un bonito recuerdo, pero luego comienza la próxima generación”, dijo.

“Para mí, es algo natural, entregarse, no tener envidia ni celos. No se me ocurre nada peor que si dijeras: ‘Hay una pastilla mágica que te hará parecer de 20 años otra vez’”, agregó.

Claudia Schiffer recientemente fue tendencia por los looks que usó Margot Robbie en la gira de promoción de Barbie , ya que la actriz usó varios diseños que fueron inspirados en Schiffer e inmortalizados por ella, entre ellos atuendos de Chanel y Versace.