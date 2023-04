Desde el estreno de The Big Bang Theory en 2007, la serie de televisión estadounidense se colocó como una de las comedias más vistas en Estados Unidos , después de Friends.

Actualmente, es considerada una de las series con más fama mundial. Según The New York Times , la cifra promedio de espectadores durante la trasmisión, fue de poco más de 12.7 millones de espectadores alrededor del mundo, sin contar los espectadores online.

Max confirma spin-off de The Big Bang Theory

Debido al éxito inmediato, el creador de la serie, Chuck Lorre, de 70 años, quien también está detrás de la serie Young Sheldon -una precuela de Big Bang Theory enfocada en Sheldon Cooper durante su niñez- anunció este abril el desarrollo de otra serie de comedia que conectaría con el universo de The Big Bang Theory.

¿De qué tratará el nuevo spin-off de The Big Band Theory?

De acuerdo con The Hollywood Reported , Chuck Lorre está trabajando de la mano con HBO Max / Discovery+ para lanzar una nueva sitcom ambientada en el mismo mundo que el antiguo éxito de TBBT.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el titulo que encabezará el nuevo spin-off de The Big Band Theory ni la historia que narrará. Se ha especulado que el lanzamiento se convertirá en obra derivada de la serie original de 12 temporadas.

Diversas teorías apuestan a que el proyecto podría estar enfocado en la serie de comedía Young Sheldon, que sigue al resto de la familia Cooper, e inclusive que se tratará sobre los hijos de los personajes principales: Leonard y Penny, Howard y Bernadette, y Sheldon y Amy.

¿Quiénes actuaran en el nuevo spin-off de The Big Bang Theory?

Según Deadline, aún no se tiene el claro en que personaje(s) se centraría ni cuantos capítulos contará.

Está claro que Chuck Lorre podría incursionar por algo nuevo y presentar nuevos personajes en el spin-off.

Internautas afirman que podría seguir los pasos de How I Meet Your Mother con How I Meet Your Father y ser una secuela de la serie original centrada en un nuevo elenco donde aparezcan de forma esporádica los protagonistas de la serie principal.

¿Cuándo se estrena el spin-off de The Big Bang Theory?

Debido a que el spin-off que seguirá la franquicia de The Big Bang Theory está en sus primeras etapas, todavía no se ha dado a conocer la fecha estimada.

¿Dónde ver los capítulos de The Big Bang Theory?

Tras 279 episodios a través de 12 temporadas, la serie del director Chuck Lorre, emitió su último episodio el 16 de mayo de 2009.

La producción de Warner Bros., concluyó debido a que Jim Parsons, quien interpreto al humorístico científico, Sheldon Copper, tomó la decisión de abarcar otros proyectos.

Actualmente, The Big Bang Theory está disponible en HBO Max con suscripción de pago.