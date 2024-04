Dan 18 meses de prisión a armera de "Rust" por tiroteo fatal en el set El actor Alec Baldwin será juzgado por homicidio involuntario en julio en un juzgado de Santa Fe

ARCHIVO - Hannah Gutierrez-Reed, la ex supervisora de armas de la película "Rust", escucha los argumentos finales en su juicio en el tribunal de distrito, el miércoles 6 de marzo de 2024, en Santa Fe, N.M. Gutierrez-Reed fue sentenciada el lunes 15 de abril de 2024 a 18 meses de prisión por el tiroteo en el que murió una directora de fotografía con un arma que sostenía Alec Baldwin en el plató de la película del oeste "Rust". (Luis Sánchez Saturno/Santa Fe New Mexican via AP, Pool, archivo)