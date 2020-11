Demi Rose luce cintura de impacto con bikini en las Maldivas

La modelo Demi Rose sube la temperatura de Instagram durante el otoño. Esta vez publicó una fotografía donde presume su diminuta cintura en un resort-spa.

La británica se embarcó en un viaje a las Maldivas desde septiembre y ahora presume los paradisíacos puntos que visitó.

En su fotografía, que ya suma más de 290 mil reacciones, presumió su figura curvilínea ataviada con un diminuto bikini en colores blanco y negro. Usó una bata traslúcida y peinó su cabellera en una trenza.

Demi Rose posó descalza junto a la regadera de un spa, pero durante su viaje ha visitado playas color turquesa, acantilados y piscinas infinitas.

Hace una semana, sorprendió al publicar una fotografía de sí misma ataviada con un revelador vestido transparente de la marca Pretty Little Thing.

Modeló para las cámaras frente al mar y con un atardecer como marco. Usó un vestido traslúcido compuesto por una red de aplicaciones brillantes. Debajo, usó ropa interior en color nude. Completó su look con un velo de la misma tela sobre su cabeza.

Demi Rose es una de las modelos de bikinis más populares de Instagram. Fue comparada con la cantante Selena Gomez por su “parecido físico”. Sin embargo, poco a poco transformó su apariencia hasta perder las similitudes con la intérprete de Lose You to Love Me.

Saltó a la fama en MySpace y después en Instagram. Acaparó los reflectores cuando salió con el rapero Tyga, expareja de la empresaria Kylie Jenner.

Uno de sus objetivos es vlogger en YouTube para mostrar los destinos más espectaculares a sus seguidores. México es uno de sus países favoritos. Al menos cada año, procura visitar Tulum o cualquier otra playa del país.

Su sueño es ser actriz en Estados Unidos. Visitó el país a inicios de 2020, pero solamente realizó sesiones de fotografías en Los Ángeles y Las Vegas.

