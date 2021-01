Demi Rose luce en video su bikini 'animal print' más pequeño

La modelo Demi Rose sorprendió a sus seguidores de Instagram con un video de su bikini animal print más pequeño.

Posó sentada sobre una banca mientras se grabó a sí misma frente al espejo, al interior de lo que parecía ser un baño. Lució un traje de baño con estampado de serpiente y presumió su nuevo corte de cabello donde el protagonista es un abundante fleco.

El video sumó más de 60 mil reproducciones en sólo 30 minutos.

Durante el fin de semana, la británica publicó una nueva sesión de fotografías. Esta vez posó ataviada con prendas de la marca Pretty Little Thing.

La estrella de redes sociales usó un bodysuit nude que dejó a la vista su figura curvilínea y pequeña cintura. Completó su look con unas largas botas de color hueso y estampado de cocodrilo.

Presumió un maquillaje impecable compuesto por base, polvo compacto, blush durazno, labial nude, delineador negro en los ojos para profundizar su mirada y amplias pestañas negras. Sumó casi medio millón de reacciones.

Demi Rose Mawby está viviendo en Ibiza, España. Regresó a su destino favorito después de pasar semanas de vacaciones en África.

A principios de diciembre, Demi Rose confesó a Daily Mail que sufrió acoso escolar en la escuela, por lo que buscó una válvula de escape en las redes sociales. Creó un perfil de MySpace y de inmediato comenzó su fama.

Asegura que creó su cuenta de Instagram porque alguien hizo un perfil falso de ella y comenzó a publicar sus fotos de MySpace.

Demi Rose fue contratada por una agencia de modelaje, pero continuó sus estudios como terapeuta de belleza.

Al inicio, fue comparada con la cantante Selena Gomez por su “parecido físico”. Sin embargo, poco a poco transformó su apariencia hasta perder las similitudes con la intérprete de Lose You to Love Me. Acaparó los reflectores cuando salió con el rapero Tyga, expareja de la empresaria Kylie Jenner.

La modelo intenta explotar su carrera en Estados Unidos. Otro de sus objetivos es vlogger en YouTube para mostrar los destinos más espectaculares a sus seguidores. México es uno de sus países favoritos.

Rose Mawby asegura que se siente cómoda en su propia piel. Sin embargo lamenta que aún tiene “algunos complejos”. Mira sus fotos en la galería superior.