La estrella del género country Dolly Parton animó este jueves, en el Día de Acción de Gracias , el espectáculo del descanso del partido de la NFL, la liga de fútbol americano estadounidense, entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders.

Ovacionada por el público del AT&T Stadium de Arlington (Texas) y vestida con los colores de los Cowboys, Parton apostó por el rock en su exhibición, con canciones como We Are The Champions y una versión alternativa de We Will Rock You.

Parton, considera como la reina del 'country', lanzó recientemente su primer disco rock, 'Rockstar', en el que colaboró con artistas como Sting, Elton John, Paul McCartney y Ringo Starr, entre otros.

En su larga y exitosa carrera, Parton publicó más de 50 álbumes de estudio, 24 de tipo recopilatorio y tres discos en directo.

Integrante del Salón de la Fama del Rock & Roll, Parton se exhibió en un día de gran tradición deportiva en la NFL, que organiza partidos en el Día de Acción de Gracias desde 1934.

El programa de este año previó los duelos Green Bay Packers-Detroit Lions, Cowboys-Commanders y Seattle Seahawks-San Francisco 49ers.