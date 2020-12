‘Dr. House’: 10 cosas que no sabías sobre Hugh Laurie

La serie Doctor House dejó uno de los más icónicos personajes en la historia de la televisión estadounidense y quizá del mundo. Nos referimos a su protagonista el Dr. Gregory House.

Este complejo personaje le dio el éxito rotundo a su intérprete Hugh Laurie que ya era una de las celebridades inglesas más importantes del cine y de la televisión cuando recibió su papel en 2004.

House se convirtió en la serie más vista a nivel internacional cuatro años después de haberse estrenado, con más de 81.8 millones de espectadores tan sólo en 2008.

Después de haber abandonado a House, Laurie continuó haciendo varios proyectos para cine y televisión afianzando su carrera y su lugar de millones de fanáticos.

Ocho años después, Laurie es el protagonista de la serie Roadkill de PBS.

A continuación te dejamos con 10 datos curiosos del actor que quizá no sabías.

Es hijo de una familia británica

Nació en Oxford, Inglaterra en 1959 como el menor de cuatro hermanos. Su relación con sus padres ha sido descrita por el actor como tensa desde su niñez, la cual vivió en soledad por el trabajo de sus padres como médicos.

Nombre real

Como toda celebridad del cine, Hugh utiliza un nombre artístico, éste lo acortó de James Hugh Calum Laurie. Adoptó esta abreviación de su nombre desde la universidad.

Fue un joven rebelde

Laurie dice que fue un “niño horrible” que desde temprana edad fumaba cigarros y hacía trampa en la escuela, en especial en la materia de inglés. Incluso se sometió a una huelga de hambre de tres días para dejar de tocar el piano, un hábito que le inculcó su madre, además era un “vago” que mentía todo el tiempo.

Es un novelista

Desde la década de los 90 se convirtió en un best seller con su novela de espías El vendedor de armas.

También un músico profesional de blues

El talento de Hugh no sólo se limita a la actuación. Actualmente tiene una exitosa carrera como músico de blues. Como pianista y vocalista ha salido de gira con su banda Copper Bottom Band, ha hecho actuaciones de caridad y ha lanzado dos álbumes en solitario llamados Didn’t It Rain y Let Them Talk.

Toca, además, la batería, el saxofón, la guitarra y la armónica.

Foto: EFE

El remo es su pasión

Durante sus años como estudiante, Laurie pasaba días enteros remando como su padre. En 1977 fue miembro de la pareja de timonel junior que ganó el título nacional británico, también ganó un premio universitario por la competencia de más alto nivel en un deporte en Oxford y Cambridge Boat Race en 1980.

Hizo de su pasión una carrera profesional

La pasión por el remo llevó al actor a plantearse una carrera como remero estándar olímpico, pero un ataque de mononucleosis irrumpió su sueño e hizo que se interesara por el teatro y la actuación en su paso por Cambridge.

Recibió un ‘honor real’

En 2007, Laurie fue honrado por la Reina Isabel II con el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE), en agradecimiento por su trabajo en el teatro. Diez años después en los Honores de Año Nuevo fue ascendido de la OBE a Comandante de la Más Excelente Orden del Imperio Británico (CBE) también por su carrera como actor.

Tiene un récord mundial Guinness

En 2011, Hugh fue agregado al Guinness Book of Records por ser el protagonista más visto en la televisión.

El actor mejor pagado del mundo

El actor fue el actor mejor pagado del mundo y el actor mejor pagado de todos los tiempos mientras trabajaba como House.

Inició con un sueldo de $400 mil dólares por episodio hasta ganar más de $700 mil hacia el final del programa. Se estima que logró una fortuna neta de $40 millones de dólares en toda su carrera sólo como actor.

Foto: AP

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí