El rapero canadiense Drake ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de que se retirará de los escenarios al menos durante un año para atender un problema de salud que le ha afectado durante algunos años.

"Probablemente no haré música por un tiempo. Necesito concentrarme en mi salud, ante todo, y hablaré de eso pronto", dijo el cantante durante su programa de SiriusXM, "Table for One".

El premiado artista indicó además que lleva años "teniendo los problemas más locos con el estómago. Sólo digo lo que es".

"Así que necesito concentrarme en mi salud y necesito hacerlo bien, y voy a hacerlo. Tengo muchas otras cosas en las que me encantaría concentrarme", dijo a su público el artista, que no dio más detalles sobre su dolencia.

Les indicó además en su sorpresivo anuncio que "cerraré la puerta del estudio con llave por un momento. Ni siquiera sé (cuánto). Tal vez un año más o menos, tal vez un poco más".

El anuncio del cantante surge en momentos en que salió al mercado su octavo álbum "For All The Dogs" que contiene 23 canciones que interpreta junto a artistas invitados como Bad Bunny, Sza, 21 Savage, Chief Kee y Sexxy Red, entre otros.

También luego de que el pasado jueves presentara a su hijo Adonis, de 5 años, en el vídeo de su nuevo tema "8AM in Charlotte", el segundo sencillo del octavo álbum de estudio de Drake, que el pasado julio compró el anillo de Tupac Shakur vendido en subasta por más de un millón de dólares.EFE