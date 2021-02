Eiza González destila glamour con bustier en Hollywood

Eiza González se encuentra haciendo giras de promoción para la nueva película que protagoniza junto a Rosamund Pike y que se estrenará a través de Netflix este viernes, I Care A Lot.

La mexicana de 31 años fue vista en el set de grabación del programa de televisión Jimmy Kimmel Live! en Hollywood en donde fue la invitada especial.

Los paparazzis la captaron destilando elegancia y belleza con un conjunto Burberry verde seco compuesto por un top de tipo bustier con paneles transparentes y tirantes de espagueti, a juego con una falda midi de corte lápiz con abertura al frente.

La estrella presumió sus kilométricas piernas arriba de un par de botines del mismo tono, con diseño abierto en los tobillos.

Se mantuvo sencilla, pero glamurosa con gafas solares de tipo aviador, su cabello color chocolate peinado en mechones lacios y su rostro con labial nude y una base bronceada.

Foto: The Grosby Group

En su cuenta de Instagram, Eiza compartió detalles de su aparición en el programa y entrevista con Jimmy Kimmel publicando dos fotografías en las que se muestra divertida y cómoda.

Bajo las fotos escribió “Me distancié socialmente de @jimmykimmel a quien he visitado más que a mi propia familia desde que comenzó la pandemia. Míranos hablar de I Care A Lot y de caerme de mi estúpida bicicleta”.

La cuenta del programa también compartió fotos de la invitada especial tras bambalinas.

I Care A Lot fue obtenida por Netflix en septiembre pasado, en medio de la crisis por la que todavía está pasando la industria de cines en todo el mundo debido a la pandemia.

En redes sociales, la actriz reveló la noticia diciendo “¿Qué es eso? ¿I Care A Lot está llegando a @netflix? ¡Felicidades, familia!”.

La producción está protagonizada por Eiza como Fran y la británica Rosamund Pike como Marla Grayson, quien será su aparente pareja sentimental y de estafas en la trama principal.

Protagonizada también por Dianne Weist, Chris Messina y Peter Dinklage, I Care A Lot se estrenó con éxito en el Festival Internacional de Cine de Toronto el año pasado y hasta el momento le ha valido una nominación a Pike en los Golden Globes como mejor actriz de comedia o musical.

Eiza González llegó a conquistar Hollywood en 2013 y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos y ha obtenido reconocimiento internacional por participar en las películas de Baby Driver, Fast And Furious, Paradise Hills y From Dusk Till Dawn: The Series.

Su siguiente proyecto a estrenar es Godzilla vs Kong junto a Millie Bobbie Brown y Démian Bichir, mientras trabaja en las grabaciones de Ambulance junto a Jake Gyllenhal.

MA

