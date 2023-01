Eiza González felicita a Shakira y le recuerdan relación con Liam Hemsworth

La nueva canción de Shakira, donde habla de su ex Gerard Piqué y su infidelidad con Clara Chía, ha levantado debates en internet y ha hecho que celebridades levanten la voz a favor de la colombiana por hablar abiertamente del tema.

Una de ellas fue Eiza González, que recurrió a sus redes sociales para felicitarla por su éxito Shakira BZRP Music Sessions 53, mismo que ha roto un sinfín de récords de reproducción en plataformas streaming y posicionamiento en listas de popularidad.

En un primer tweet, la mexicana se dirigió a Shakira diciéndole que la amaba y en un segundo escribió: “Feliz de apoyar a una latina que la está rompiendo. Feliz de que estés de regreso haciendo música, @shakira”.

Ambos mensajes sirvieron para que los internautas le recordaran la ocasión en que fue parte de una infidelidad, cuando se vinculó con Liam Hemsworth estando él en una relación con Miley Cyrus.

Fue en 2013 cuando los paparazzis la captaron con el actor de Los Juegos del Hambre varias veces, días después de que se reportara que había aplazado su compromiso con Miley, en dicho momento todavía no se confirmaba su rompimiento oficial.

Foto: The Grosby Group

Los actores fueron vistos por primera vez besándose en un estacionamiento de Los Ángeles antes de subir a una camioneta e irse juntos.

Posteriormente, la pareja fue vista saliendo de un club nocturno de Las Vegas; ambos estuvieron cercanos en todo momento e incluso compartieron besos y otros gestos románticos en público.

Tras los mensajes de Eiza hacia Shakira, los usuarios recordaron su aventura a lo que la actriz de Ambulance negó haber sido parte de la infidelidad diciéndo que ese hecho es “incierto” y que en su vida “ha sido parte de ninguna infidelidad”.

En la misma respuesta agregó: “Por favor no distorsionen información”.

Si bien se defendió, comenzó a recibir un sinfín de fotografías de las ocasiones que salió en público con Hemsworth, así como los besos y gestos románticos que compartieron cuando todavía no terminaba con Miley.

“Amas a Shakira, pero eres igualita a Clara Chía. ¿Se te olvidó cuando intentaste hacerle daño a Miley Cyrus con su marido? Oh, chica, yo aún lo recuerdo”, “Y yo amo a Miley Cyrus porque todos olvidan cuando Eiza trató de humillar a Miley, pero Miley siempre ganando todos los juegos”, fueron algunos comentarios que recibió González.

Incluso hubo quienes aseguraron que Eiza fue una de las 14 mujeres que Liam metió a su casa cuando todavía andaba y vivía con Miley.

Hola! Esto es completamente incierto. Nunca en mi vida eh sido parte de ninguna infidelidad. Nunca. Por favor no distorsionen información. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) January 16, 2023

Al parecer los tweets y fotografías que le recordaron su aventura con Liam no le apreció a la actriz, ya que después lanzó varios tweets para desviar la atención, desactivó su cuenta y horas después dijo que se la habían hackeado.

Los internautas identificaron que estos esfuerzos fueron para quitarle la atención a sus dos primeros tweets sin tener que borrarlos y admitir que participó en la infidelidad, pero hicieron lo posible para que no se olvidaran comentando cosas sobre Miley y su nueva canción Flowers en sus publicaciones posteriores.

Flowers es el nuevo éxito de Miley en el que hace referencia a su exesposo Liam Hemsworth y la turbulenta relación que tuvo con él durante 10 años antes de divorciarse en 2020.

Miley enfatizó el poco amor y respeto que recibió del actor con fragmentos de la canción que dicen: “Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena.Puedo amarme mejor, puedo amarme mejor, cariño”.

Estas líneas son una respuesta a la canción de Bruno Mars When I Was Your Man, misma que Liam le dedicó en alguna de sus rupturas.