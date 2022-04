Eiza González vuelve a su cabello oscuro y "roba miradas" con vestido de raja

La actriz Eiza González brilló en la premiere de Ambulance, la nueva película que protagoniza junto a Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y que dirige Michael Bay.

La estrella mexicana deslumbró al desfilar por la alfombra roja colocada en The Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, California.

Tras un breve periodo con cabellera rubia, volvió a lucir su cabello castaño peinado en una coleta alta que ayudó a destacar los rasgos afilados de su rostro.

Destiló glamour al usar un espectacular y lujoso vestido Fendi Couture. La prenda tenía aplicaciones brillantes bordadas en color beige, una abertura en la pierna derecha y capas rojas y negras que añadieron volumen.

Combinó el vestuario con zapatos de Christian Louboutin y joyas de Bulgari. Robó las miradas de los presentes con un maquillaje de apariencia natural y una presencia insuperable.

Foto: AP

Foto: AFP

Ambulance es una cinta de acción y suspenso que se centra en un par de hermanos que secuestran una ambulancia y lidian con un paramédico y un paciente que necesita asistencia.

Eiza interpreta a Cam Thompson. “Cuando hago un papel, realmente me gusta sumergirme en él, así que me hubiera encantado viajar en una ambulancia con su personal por un minuto, pero en este momento es imposible”, dijo a Byrdie.

Foto: AFP

“Fue la primera vez en mi vida que tuve que solucionarlo… No hay forma de hablar con los médicos o los técnicos de emergencias médicas porque están todos ocupados”, agregó. “Incluso conseguir ambulancias fue realmente difícil, así que alquilé un RV para acostumbrarme al ritmo de la ambulancia, ya sabes, cosas locas como esa”.

El cast de Ambulance grabó durante la pandemia. Así que los servicios permanecieron saturados por largo tiempo.

Eiza González está en plena promoción de la película y fue al programa de Jimmy Kimmel Live para ser entrevistada. Usó un traje de terciopelo verde oscuro firmado por Tom Ford y lo combinó con una sudadera verde brillante a juego con sus sandalias.

A través de su cuenta de Instagram, la mexicana escribió: “¡Ay! No doy por sentado momentos como este. Es tan surrealista poder hacer lo que amo. Me siento tan agradecida y humilde. Que hermoso día hablando con la gente más linda sobre este proyecto del que me siento muy orgullosa”.

Eiza González es una de las mexicanas más exitosas en Hollywood y no hay duda de que vive su momento más fashionista. Mira sus looks en la galería superior.