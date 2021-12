El amor imposible entre Keanu Reeves y Sandra Bullock

¿Amor en el set? Sandra Bullock y Keanu Reeves quedaron flechados al compartir créditos en la película de acción Speed, que se estrenó en 1994, pero su romance se quedó en algo lo imposible.

Bullock y Reeves tenían 30 años y estaban en el ascenso de su carrera en Hollywood cuando fueron reunidos por el director Jan de Bont para estelarizar un largometraje.

Sin embargo, en el set de la cinta había algo más que una relación de compañeros entre los dos actores.



Foto: AP

Al hablar de aquella época en una entrevista con Ellen Degeneres, Bullock comentó: “Pienso en lo dulce y guapo que era Keanu Reeves”.

La ganadora del Oscar por The Blind Side confesó a la conductora que le era muy complicado estar seria cuando tenía a Reeves junto a ella, ya que siempre le salía una risa nerviosa por su presencia.

“Su trabajo sólo era mantener mi vestido quieto para que no volara y también su trabajo era mantener mi vestido en su lugar sin importar lo que hiciera”, señaló Sandra Bullock.

La actriz declaró que nunca salió en una cita con Keanu. “Era algo sólo mío y creo que él no quería”, dijo en diciembre de 2018.

Además, Bullock cree que ella y Keanu son muy buenos amigos porque nunca tuvieron una relación amorosa.

Meses después de entrevistar a la actriz, Ellen Degeneres recibió en su programa a Keanu Reeves y no se resistió a preguntarle sobre sus sentimientos hacia la celebridad durante el rodaje de Speed.

El protagonista de las cintas de Matrix aseguró que no sabía que le gustaba a Sandra Bullock mientras filmaban la película. “Obviamente ella no sabía que ella me gustaba también”, confesó.

Keanu dijo que era difícil hablar sobre sus sentimientos durante la filmación porque estaban trabajando, pero “era lindo ir al trabajo” y estar con ella.

“Es una persona y actriz maravillosa”, comentó Reeves a la presentadora de televisión en mayo de 2019.