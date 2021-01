El bikini rojo con el que Louisa Warwick arrasó en Miami Beach

La modelo Louisa Warwick conquistó Miami Beach ataviada con un espectacular bikini rojo que dejó a la vista su figura delgada y pequeña cintura.

La estrella británica fue captada por paparazzis mientras se sumergía en el océano y paseaba a la orilla de la playa. Presumió su belleza al natural sin maquillaje y su cabellera rubia húmeda.

Foto: Grosby Group

Warwick, de 28 años, saltó a la fama por su participación en el programa Next Top Model 2012, donde participaron chicas de Gran Bretaña e Irlanda. Desde entonces, se presenta en pasarelas y protagoniza sesiones fotográficas para importantes marcas de moda.

Ha liderado campañas para Cadillac, TRESemmé y Calvin Klein; además de portadas editoriales en revistas como Vigore, Company y L'Officiel.

Louisa Warwick vive ahora en Nueva York donde trabaja en proyectos de la élite de la moda. No obstante, estudió gestión deportiva a tiempo completo en la Universidad de Nueva York, pues para ella la belleza exterior no lo es todo.

Por ahora se relaja en las playas de Miami, Florida. Hace unos días, fue captada mientras tomaba el sol ataviada con un bikini azul. Lució al natural al llevar su cabello rubio peinado en mechones lacios y su rostro con el mínimo de maquillaje.

Foto: Grosby Group

De acuerdo con información de Authority, su popularidad la llevó a fundar su propia empresa de marketing llamada Social Acceleration Group que ayuda a planificar sorteos en Instagram y que lanza vallas publicitarias en Times Square por $400 dólares.

“Estoy muy tranquila pero sé cuando parar, tengo una gran resistencia, estoy completamente automotivada, orientada a objetivos y entiendo lo que es trabajo duro. No tengo ningún problema en trabajar en mi negocio hasta 16 horas al día y en horas impares las 24 horas del día. Soy el tipo de persona que si se fija una meta en particular, no se detiene hasta lograrla”, dijo en entrevista.