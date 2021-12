El día que Vicente Fernández cantó junto a Tony Bennett en Guadalajara

Fue en 2012 que dos grandes voces se unieron en el Rancho de Los Tres Potrillos, en Guadalajara, para interpretar una de las canciones más icónicas y trascendentales para la música regional mexicana y del jazz estadounidense.

Regresa a mí, conocida también como Return to me, fue la obra que Vicente Fernández y Tony Bennett crearon para el álbum Viva Duets que este último intérprete grabó junto a varias estrellas hispanoamericanas.

La canción, junto a un video, fue grabada en Guadalajara después de que el equipo de grabación de Bennett acordara una colaboración con Vicente Fernández.

En una entrevista que dio Afo Verde, CEO de Sony Music Latin Iberia, a CNN, dijo que Bennett inicialmente había elegido a Fernández para hacer una de las colaboraciones para el álbum de duetos.

Cuando llegaron los acuerdos con el mexicano, éste dijo que aceptaba el proyecto, pero con la condición de que él pudiera elegir la canción y que las grabaciones se hicieran en su rancho.

Chente propuso Regresa a mí, la cual tiene una versión original en inglés en voz de Dean Martin, lanzada en 1958.

Junto con la canción al ritmo del mariachi, ambos artistas grabaron un video de acompañamiento en el rancho, en el cual se ven ambos paseando por los campos, en exhibiciones de caballos, dentro del estudio de grabación, incluso se ve a Tony haciendo un retrato de Vicente a mano.

El álbum de Voice Duets contó con la colaboración de artistas de la talla de Marc Anthony, Juan Luis Guerra, Chayanne, Miguel Bosé y el Charro de Huentitán.

Bennett interpretó grandes éxitos comerciales, incluido The Best Is Yet To Come con solos en inglés y español.

Como parte del lanzamiento, Tony estrenó un especial grabado en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en donde ambas celebridades se presentaron en vivo y fueron ovacionados por su talento e interpretación.

Luego de darse las primeras noticias sobre su fallecimiento, Tony Bennett lamentó la partida de El Rey a través de un mensaje en redes sociales en el que también recordó su colaboración y lo catalogó como un “cantante legendario”.

“Entristecido al enterarme del fallecimiento del legendario cantante Vicente Fernández. Grabar Regresa a mí en su hermosa casa en México y conocer a su familia fue inolvidable y lo extrañaremos”.

Saddened to hear of the passing of legendary singer Vicente Fernández. Recording "Regresa a Mí" at his beautiful home in Mexico and meeting his family was unforgettable and he will be missed.https://t.co/5tEgvkIQ8l