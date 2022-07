El diminuto bikini con el que Eva Longoria acaparó miradas en Italia

La actriz Eva Longoria se encuentra en Italia disfrutando de las playas de Capri tras acudir al Festival de Cine de Taormina.

La estrella de televisión fue captada luciendo su tonificada figura con un diminuto bikini blanco con frases estampadas en tono negro, con un top de tirantes delgados y escote triangular.

El bikini que usó la celebridad texana es una creación de la marca Desigual y se vende en línea por 116 dólares (2,330 MXN).



Foto: Grosby Group

Longoria, de 47 años, complementó su atuendo de plata con unos lentes oscuros para proteger sus ojos del intenso sol que resplandecía en Capri.

La también productora presumió su belleza natural al no llevar ni una gota de maquillaje durante su paseo en un yate de lujo. Durante el recorrido aprovechó para lanzarse al mar con un clavado perfecto, para refrescarse.

En el yate que recorrió el mar de Capri, Eva Longoria estuvo acompañada de su esposo Pepe Bastón y de su hijo Santiago, de cuatro años de edad.

Además de arrojarse en varias ocasiones al mar, la actriz de Desperate Housewives subió a un inflable para jugar con su pequeño hijo.

Eva viajó a Italia para acudir a la proyección de la cinta Tell It Like a Woman en el Festival de Cine de Taormina. En el proyecto, compuesto por siete segmentos, también participan Margherita Buy, Cara Delevigne, Jaqueline Fernandez y Jennifer Hudson.

La celebridad también tiene otros proyectos de cine, como Unplugging, All-Star Weekend y Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Eva Longoria.

