El episodio de ‘Los Simpson’ donde predijeron el atuendo de Kamala Harris

Los Simpson lo hicieron de nueva cuenta y predijeron uno de los momentos que quedarán para la historia de Estados Unidos.

Se trata de la toma de protesta de Kamala Harris como la primera vicepresidente mujer, de ascendencia afroamericana y asiática del país del norte.

Su investidura se convirtió en una ceremonia histórica para la cual eligió un atuendo completamente morado de Christopher John Rogers, una promesa de la moda de origen afroamericano con sede en Louisiana compuesto por un elegante vestido midi y un abrigo del mismo tono.

El sencillo, pero icónico atavío fue combinado por un collar de perlas a juego con un par de pendientes también de perlas del diseñador puertorriqueño Wilfredo Rosado.

Cuando Harris apareció al exterior del Capitolio para su juramentación, los fanáticos de Los Simpson no dejaron pasar el hecho de que estaba vestida como Lisa cuando se convierte en la primera presidente mujer de Estados Unidos.

Durante el episodio Bart al futuro de la temporada 11 transmitida en el 2000, Lisa aparece en su versión adulta ya como mandataria del país del norte ataviada de forma similar que Kamala, con un abrigo morado pendientes de perlas y su icónico collar también de perlas.

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I’m all for it pic.twitter.com/82yTgsu09o — the barefoot bandit (@Darth_Tsunami) January 20, 2021

“Kamala Harris realmente es Lisa Simpson y estoy totalmente de acuerdo”, escribió un usuario en Twitter.

“¿Kamala se vistió de púrpura en honor a Lisa Simpson?, escribió otro preguntándose si era una referencia a dicho capítulo.

Did Kamala dress in purple in honor of Lisa Simpson, Y/N. https://t.co/VmuTWuCBMo — Tara Seshan (@tarstarr) January 21, 2021

Significado del color en la ropa de Kamala

De acuerdo con los especialistas en moda, el color de la ropa de la vicepresidente es considerado como un signo de bipartidismo en Washington DC, que mezcla el rojo de los republicanos con el azul de los demócratas.

La consultora de moda de Washington, Lauren Rothman, le dijo a la BBC que el look de Harris también es un símbolo del movimiento sufragista, siendo el morado uno de sus colores primarios.

Por su parte, la joyería de perlas fue un guiño a su hermandad universitaria, Alpha Kappa Alpha, cuyos miembros reciben insignias hechas con perlas.

Kamala y su atuendo no fue lo único que los fanáticos catalogaron como una predicción.

También lo fue el programa de inauguración conducido por Tom Hanks, el cual contó con numerosas actuaciones musicales, incluidas las de Demi Lovato, Justin Timberlake y Katy Perry.

Los fans se dieron cuenta que en un episodio de Los Simpsons Tom Hanks también presenta un programa en el Gran Cañón y en su discurso inicial dice “Hola, soy Tom Hanks. El gobierno de Estados Unidos perdió la credibilidad, así que me pidió que presentara la mía”.

With Tom Hanks hosting tonight’s primetime inauguration special it’s time to remind everyone that The Simpsons never misses. pic.twitter.com/Eav0RuSpTQ — Justin St. Onge (@jstonge32) January 20, 2021

