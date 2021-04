El look ‘braless’ con el que Eiza González conquistó West Hollywood

La actriz mexicana Eiza González dio cátedra sobre cómo lucir glamorosa y cómoda al mismo tiempo.

Fue captada por paparazzis mientras lucía un conjunto casual compuesto por skinny jeans azules, una blusa beige al estilo braless y botines negros relucientes.

Alisó su cabellera castaña y portó accesorios como lentes de sol, una cadena de oro, reloj dorado y anillos delgados. Añadió una mascarilla rosa para seguir las indicaciones de los CDC para prevenir el contagio de Covid-19.

Foto: Grosby Group

La estrella ha sido captada durante toda la última semana tras sus clases de pilates en West Hollywood. En una entrevista con Byrdie habló sobre cómo ha cuidado de sí misma durante la pandemia.

Entre sus cuidados básicos están beber mucha agua, té, realizar ejercicio a diario, meditación y yoga.

A nivel profesional, Eiza González disfruta de las mieles del éxito. Está en plena promoción de la película Godzilla vs. Kong, aún recibe críticas favorables de su actuación en I Care a Lot y tiene varios proyectos cinematográficos en proceso como Ambulance y Spirit Untamed.

Hace un par de días, la actriz acaparó los titulares al presentarse como la imagen de la fragancia más nueva de Louis Vuitton, On The Beach.

Apareció en una sesión fotográfica rodada en Malibú, California, cubierta con pintura corporal en colores naranja, amarillo, blaco y azul. El proceso de pintado tardó 8 horas.

La mexicana dijo a la revista Vogue que significaba mucho para ella ser una mujer latina y el rostro de una marca tan grande.

Dijo que estaba 'honrada' por la asociación, y luego agregó que significaba mucho para una mujer mexicana ser el rostro de una marca tan grande.

“Crecí viendo todas estas campañas de belleza en los años 90 y no veía muchas mujeres mexicanas en ellas, especialmente en estas marcas a gran escala. El hecho de que las niñas en México que son morenas y latinas como yo vean una campaña como esta y se reconozcan en ella me hace sentir muy honrada y feliz”, declaró.

Eiza González se mudó a Los Ángeles en 2013 luego de protagonizar telenovelas juveniles en la televisión mexicana y su crecimiento ha sido constante en Hollywood.

Participó en películas como Baby Driver, Fast And Furious, Paradise Hills, From Dusk Till Dawn: The Series y recientemente brilló en la comedia negra I Care a Lot. Ahora comparte crédito con Demián Bichir, Millie Bobby Brown y Alexander Skarsgård en Godzilla vs. Kong.