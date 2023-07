El concepto de Barbie pudo haber sido el protagonista en el live-action, que está rompiendo expectativas en todo el mundo tras su estreno, pero el momento cumbre y quizá el mejor de toda la cinta se lo llevó el personaje de la humana Gloria.

Lo mejor de ‘Barbie’ no fue Barbie… ni Ken, sino el discurso de America Ferrera

En la película, América Ferrera, que interpretó a Gloria, se dirige a la Barbie de Margot Robbie para sincerarse y “explotar” sobre los sentimientos y emociones que le causa ser mujer en un mundo real donde el patriarcado reina y cómo debe lidiar con él día a día como mujer, madre y empleada.

Gloria es una humana que cruza a Barbieland desde California para ayudar a Barbie a recuperar su tierra y derribar el patriarcado y de paso para ayudarla a superar su crisis existencial.

¡Spoilers a continuación…!

La escena se enfoca en la crisis que tiene Barbie por haber perdido su mundo a manos del Ken de Ryan Gosling y del resto de los Ken, sobre cómo la lucha de la muñeca por empoderar las mujeres se ve opacado por los hombres y, principalmente, cómo se siente al respecto de no ser suficiente para nada ni nadie sólo por ser una muñeca estereotipada.

En redes sociales, después del estreno, las fans iniciaron una conversación sobre la forma en que la película en general refleja la lucha feminista en la vida real y en la actualidad, con un patriarcado dominante en cada rincón y cómo el discurso que da Gloria las hizo reflexionar y sentirse empoderadas.

Discurso de América Ferrera en Barbie

“Es literalmente imposible ser mujer. Eres muy hermosa e inteligente y me parte el alma que creas no ser suficientemente buena.

Es como si siempre tuviéramos que ser extraordinarias, pero de algún modo, siempre lo estamos haciendo mal.

Tenemos que ser delgadas, pero no demasiado. Y no debes decir que quieres estar delgada, sino que debes decir que quieres un peso sano, pero además sí tienes que estar delgada.

Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero, porque eso sería grosero. Debes ser jefa, pero no puedes ser dura. Debes liderar, pero no puedes aplastar las ideas ajenas.

Se supone que debe encantarte ser madre, pero no hables de tus hijos todo el maldito tiempo. Tienes que ser una profesionista, pero también, siempre cuidar a todos los demás.

Eres responsable de la mala conducta de los hombres, lo que es de locos, pero si haces notar eso, se te acusa de ser una quejumbrosa.

Se espera que te conserves bonita para los hombres, pero no tan bonita para que los tientes demasiado o que amenaces a otras mujeres porque se supone que debes ser parte de la sororidad, pero siempre tienes que destacar y siempre ser muy agradecida. Pero nunca olvides que el sistema está arreglado, así que encuentra cómo reconocerlo, pero recuerda ser agradecida.

No debes envejecer nunca, nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca tropezar, nunca fracasar, nunca mostrar miedo, nunca ser impertinente.

Es muy difícil y es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla, ni te dice gracias. Y resulta, de hecho, que no sólo estás haciendo todo mal, sino que todo lo que pasa es tu culpa.

Ya me cansé de verme a mí misma y cada una de las mujeres hacer hasta lo imposible para que los demás nos quieran".

América Ferrera sobre su discurso feminista

En una entrevista con Harper’s Hazaar , la actriz contó la impresión y los múltiples sentimientos que experimentó cuando leyó por primera vez el discurso, teniendo en mente que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 9 años y siendo parte del movimiento Me Too.

“Leí el guión y me estaba riendo en la primera página, luego estaba llorando, y luego estaba riendo y llorando. Cuando terminé, estaba profundamente conmocionada por lo involucrada que me sentía. Yo estaba completamente adentro, y realmente mareada”.

En una charla que tuvo por separado con Vanity Fair , la celebridad, de 39 años, reveló que hizo el monólogo de 30 a 50 veces antes de ser grabada para la escena.

Asimismo, Greta Gerwing le dijo que Maryl Streep había esperado toda su carrera para pronunciar el discurso, pero ahora quería que América lo dijera para “decir la verdad” y empoderar a las mujeres a través de Barbie.

Las polémicas de Barbie

Barbie, como un ícono de la infancia de millones de mujeres, por años ha sido acusada de establecer estereotipos de belleza inalcanzables y por fomentar una imagen corporal negativa en las niñas.

A estas polémicas se le han puesto solución a través de la inclusión y de la forma en que se percibe actualmente como una representación de las mujeres empoderadas, con diferencias, además con la libertad de soñar y ser lo que quieran ser profesional y personalmente.

El concepto de todo el filme se enfoca en esto último, en aceptar que Barbie ha sido un estereotipo de mujer perfecta por décadas, pero también en aceptar que su concepto negativo tiene solución y la capacidad de una transformación para adaptarse a las mujeres de hoy.