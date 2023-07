Margot Robbie se transformó en la Barbie no sólo en la película, sino en la vida real al mostrarse idéntica como la icónica muñeca durante los viajes de promoción a Australia, Corea del Sur, México y en Los Ángeles.

Y es que la actriz, de 33 años, desfiló por las alfombras rosadas ataviada con un sinfín de atuendos iguales a los de la muñeca hechos a la medida y otros tantos bajo su inspiración.

Su estilista Andrew Mukamal se tomó en serio su trabajo de vestir a la nueva Barbie más allá del filme y colaboró con algunas marcas de lujo que para que los looks se hicieran realidad y fueran modelados por la actriz para promover la película a lo grande.

El primer outfit rosa se trató de un conjunto Prada, conformado por una minifalda y un bralette sin tirantes, con estampado de cuadros blancos y rosa baby. Lo lució durante su asistencia al CinemaCon 2023 de Las Vegas.

Al inicio de la gira de prensa, Margot borró la frontera entre Barbieland y la vida real con un conjunto rosa hecho por Bottega Veneta, compuesto por una minifalda de tablas y un top tank de escote corazón, a juego con un mini bolso de relieve y un par de sandalias de Manolo Blahnik.

Fue fotografiada junto a su Corvette Convertible de 1956, también rosa, que apareció en el live-action.

Posteriormente, antes de emprender sus viajes, Margot posó en un minivestido de top cruzado y falda ajustada hot pink con puntos blancos. El vestido hizo alusión a la muñeca Rosa y Fabulosa de 2015, incluido el bolso amarillo que usó y las zaparillas de aguja.

La celebridad se vistió de Chanel para llegar a su país de origen, Australia. Fue fotografiada en el aeropuerto usando un blazer de cuadros rosas, un pantalón beige, así como zapatillas nude con punta negra y un bolso.

Su outfit y las maletas que arrastró frente a las cámaras sólo fue un adelanto de lo que usaría los siguientes días y su caracterización en la vida real.

Y es que se convirtió en la primera Barbie de la historia con un minivestido ajustado de Herve Léger que canalizó al bodysuit The Original que usó la primera muñeca, con franjas negras y blancas, en 1959. Usó gafas solares oscuras con armazón blanco, zapatillas negras y el mismo tono de esmalte rojo en las uñas.

Dio algunas entrevistas y se fotografió con sus fans en Sydney ataviada con un conjunto rosa metalizado hecho por Versace en 1995 y usado en el desfile de modas por Claudia Schiffer.

El look constó de una minifalda metalizada, a juego con un suéter de cuello alto, calcetas lavanda y un par de tacones blancos.

También usó un minivestido de la misma marca para el fan event donde presentó un fragmento de la película. El atuendo se trató de un mini vestido rosa baby, confeccionado con lentejuelas brillantes en cada pedazo de la tela. La prenda presentó un llamativo escote de corazón, finos tirantes brillantes, paneles sobre el vientre que emularon un corsé y falda corta con vuelo.

A su llegada a Seúl, Corea del Sur, Margot fue vista con un conjunto de Moschino hecho con minifalda de lápiz y un blazer corto; usó gafas solares de corazón y un mini bolso rosa baby.

En el fan event de la ciudad modeló dos looks vintage de Versace, uno de ellos recreado a partir de un traje sastre de falda y saco con sombrero blanco y el segundo con una falda midi de tul y top brillante de la muñeca de 1985, Day to Night. Los accesorios replicados de Barbie corrieron a cargo de Judith Leiber.

Rosa Brillante 1964 fue el atuendo que usó en otro evento de promoción en Seúl, compuesto por top y falda, además de un sombrero y un bolso rosa con brillantes. Moschino se inspiró en el conjunto de Barbie lanzada en 1964.

En cuanto a los atuendos usados en México, Margot vistió un minivestido de cuero rosa con escote y mangas de malla hecho por Balmain. El vestido contó con un cinturón de cadena plateada y un par de estrellas y fue combinado con pendientes de estrellas y corazones, igual que la muñeca Earring Magic 1992.

También usó un minivestido estampado multicolor que hizo referencia a la muñeca Totally Hair del mismo año. Mukamal se encargó de combinar el atuendo de Emilio Pucci con accesorios de Chanel y Tiffany’s & Co.

Para el gran día del estreno mundial, Margot Robbie rompió con la estética de Barbiecore al llegar al Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles modelando un vestido midi ajustado de Schiaparelli.

Y es que la actriz desfiló por la pink carpet con un vestido de tubo, hecho con escote strapless y tul en la parte inferior de la falda para canalizar el look Solo in the Spotlight 1960, el cual también contó con guantes extra largos y una rosa roja sobre el tul, así como gargantillas brillantes y un pañuelo rosado.

Manolo Blahnik fue la marca encargada de calzar a la actriz con varios diseños inspirados en la muñeca y en su mundo rosa durante toda la gira y en el estreno.

Durante su paso por la alfombra de Los Ángeles , Margot imitó la pose de Barbie en el logotipo, con el rostro de la muñeca de perfil. La celebridad se encargó de verse casi idéntica con una coleta alta y ondulada, además de su perfil fino y respingado.