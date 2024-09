Franco Escamilla, además de ser uno de los comediantes más populares en la actualidad, es de las personalidades más criticadas por realizar comentarios gordofóbicos contra las mujeres y como respuesta, usuarios en redes sociales se burlaron del cuerpo de su hija menor de edad.

La adolescente conocida como ‘Azulita’ celebró su fiesta de XV años, sin embargo, los videos de la fiesta se volvieron virales y fueron utilizados para recordar las palabras de “humor negro” que el comediante expresó sobre las quinceañeras con sobrepeso en 2012.

“Eres tan gorda que en lugar de XV años tuviste XXXL, jajaja (no entendí)”, compartió en X (antes Twitter).

TAMBIÉN LEE: Adrián Marcelo sufre presunta infidelidad de su esposa 'La Chaparrita'; usuarios se burlan

Esposa de Franco Escamilla se disculpa con feministas

Tras la polémica que llevó a la joven al hospital, Gabriela Salazar, esposa del standupero, “explotó” contra las personas que realizaron comentarios de odio contra su hija, pero hizo un mayor hincapié en los colectivos feministas, que según sus declaraciones, fueron los que más la atacaron.

“¿Dónde quedó el respeto del que tanto se jactan? Feministas, ¿dónde está la sororidad con una joven de 15 años? Les encanta atacar sin bases ni fundamentos, dejándose llevar en manada por lo que oyen”, comentó.

En un reciente live en Instagram, Salazar señaló que “su narrativa no fue la mejor” y que su mensaje no iba dirigido a las feministas, sino al público general que emitió burlas hacia su hija para defender a quien “no los hace en la vida”.

TAMBIÉN LEE: Hija de Franco Escamilla habla entre lágrimas tras polémica; “Mi error fue querer ser una quinceañera feliz”

“Esto iba al público en general, no a las feministas, tal vez mi narrativa no fue la mejor, pero entiendan que tenía a mi hija en el hospital y estábamos recibiendo miles de mensajes de odio. Yo no estoy diciendo que ellas fueron ni les estoy echando la culpa y les ofrezco una disculpa si creyeron que mi mensaje iba dirigido hacia ustedes”, indicó.

A pesar de reconocer el apoyo de las mujeres que defendieron a la joven, afirmó que también fueron las que se comportaron más “crueles”.

"Les agradezco a las mujeres que defendieron a mi hija pero la verdad es que muchísimas mujeres de todas las edades fueron las más crueles y las más ruines en comentar bajezas sobre mi hija y sobre mí", expresó.

Esposa de Franco Escamilla asegura que no son amigos de Adrián Marcelo

Durante su transmisión en vivo, Gaby Salazar aseguró que no son amigos de Adrián Marcelo, con quien habian sido vinculados por tener “humor negro”, misma declaración que realizó Franco Escamilla en ‘La Mesa Reñoña’, donde indicó que sólo es amigo de “su compadre”.

“Me empieza a llover hate que porque yo soy amigo y apoyo a Adrián Marcelo, a ver ¿cuándo pu*a nos han visto a mí y a Adrián Marcelo juntos? La gente que me sigue, lo sabe, máximo respeto porque es amigo de mi compadre Iván (La Mole), pero no somos amigos, ni tampoco lo estoy apoyando, ni a él ni a nadie”, señaló.

Forma parte de nuestro canal en WhatsApp . ¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.