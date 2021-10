Famosos invitados de Baby’O, la icónica discoteca de Acapulco que se incendió

La icónica discoteca Baby' O de Acapulco se incendió la noche del miércoles. Autoridades reportaron que el incidente no dejó personas lesionadas, sólo daños materiales.

El titular de Protección Civil de Acapulco, Marco César Mayares, detalló que la conflagración inició a las 21:30 horas y que ya se investigan las causas del siniestro.

La discoteca Baby'O, ubicada en la costera Miguel Alemán, fue un clásico referente del puerto de Acapulco. En este lugar se dieron cita famosos como Luis Miguel, Paulina Rubio, socialités y políticos mexicanos.

La historia de la famosa discoteca inició en 1976. Su objetivo fue ser el más exclusivo y divertido punto de encuentro de Acapulco y lo fue. Este centro logró sobrevivir y colocarse como el favorito de los amantes de la diversión nocturna aún por delante de otros centros similares como el Studio 54 de Nueva York.

Artistas internacionales de la talla de Elizabeth Taylor y Sylvester Stallone, así como la princesa Elizabeth de Mónaco, y muchas más celebridades visitaron este lugar durante sus años dorados.

"Si no has ido al Baby’O, no conoces Acapulco", fue el lema de la discotheque más famosa de México por décadas y el cual describía las visitas de sus más icónicos invitados que llegaban con frecuencia a Acapulco, ya sea para disfrutar de unas merecidas vacaciones, por trabajo o por compromisos sociales.

Los clientes internacionales más frecuentes

En este antro era común encontrar a muchas personalidades de varios ámbitos mezclarse con vacacionistas de alto nivel que llegaban a la ciudad, como políticos, celebridades mexicanas, multimillonarios, top models y hasta celebridades de Hollywood.

Entre las estrellas que cayeron rendidas ante el encanto de libertino antro se encuentran Brooke Shields, Rod Steward, Sylvester Stallone Bono, Elizabeth Taylor, Marc Anthony, Michael Jordan, Julio Iglesias, Pierce Brosnan, Carlos Slim y su yerno Arturo Elías Ayub, Mariah Carey y Luis Miguel.

Esta última celebridad era uno de los invitados más frecuentes. De hecho, comenzó a visitar el lugar debido a su padre, Luis Rey, que lo llevó por primera vez a los 12 años.

De acuerdo con los informes, ningún invitado, así sea cualquiera de los ya mencionados, podía dejar la discoteca antes de las 6 am y no porque fuese una obligación quedarse allí, sino que era tan bueno el ambiente que nadie quería irse y se les solicitaba que dejaran el establecimiento.

Todos dejaban el antro cerca de las 8 am sólo para ir a recargar energías para la siguiente noche de fiesta.

