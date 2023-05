Después de años de espera, el live action de Barbie incursionará en la pantalla grande muy pronto.

Con Margot Robbie y Ryan Gosling como protagonistas y un elenco en constante crecimiento, el proyecto dirigido por Greta Gerwig se ha convertido en unos de los filmes más esperados de 2023.

¿La película de Barbie 2023 será un musical?

El primer teaser de Barbie expone a los personajes de Barbie en Barbieland, entre ellos a Barbie (Margot Robbie) y Ken (Ryan Gosling), bailando y cantando sobre diversas partes de la trama.

Por esto, la gran mayoría de la audiencia cree que la cinta será un musical.

Esto se alimenta -aún más- tras colocar a Dua Lipa como productora de algunas canciones de la banda sonora.

Margo Robbie no iba a ser la protagonista principal en Barbie 2023

Durante las primeras etapas, la película de Barbie apostó por un elenco totalmente diferente al que presentaron recientemente.

La primera actriz que Warner Bros escogió para ser Barbie no fue Margot Robbie, sino Amy Schumer.

El año pasado Amy informó para The Hollywood Reporter que no aceptó el papel debido a que no se llevaría a cabo como ella lo deseaba y al no “conectar” con el proyecto lo rechazó.

La película de Barbie 2023 no tratará sobre una muñeca “perfecta”

Deadline informó que la nueva adaptación de Barbie incursionaría sobre la vida de la muñeca con un "nuevo estilo de vida y nada cerca de la perfección".

"Barbie es expulsada de Barbieland por no ser ´lo suficientemente perfecta´ y no encajar con la sociedad, por lo que tendrá que buscar su felicidad en el lado ´humano´".

No cantaremos ‘Barbie Girl’ en Barbie

¡I'm a Barbie girl, in a Barbie World! Ulrich Møller-Jørgensen, el representante de la banda Aqua, confirmó hace un par de meses a Variety que la icónica canción que caracteriza a la muñeca Barbie: ´Barbie Girl’ no formará parte de la película.

Aunque no dieron razones detrás de esta decisión, se tiene conocimiento que la pieza musical pudo tener problemas con la empresa de juguetes Mattel.

¿Cuándo se estrena y que elenco veremos en Barbie 2023?

Además de Margot Robbie, la producción también contará con Ryan Gosling, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Hari Nef y Will Ferrell.

Se espera que el largometraje llegue a cines estadounidenses el 21 de julio de 2023. Mientras que en México podremos verla, al menos, un día antes.

El anuncio de la esperada película Barbie 2023 tuvo lugar en la presentación de CinemaCon, un evento celebrado en Las Vegas.