La actriz Gal Gadot lució radiante en una fotografía a blanco y negro que compartió en su cuenta de Instagram y sumó más de 2 millones de reacciones.

En ella, la estrella de Wonder Woman 1994 luce un bustier de lencería y mira fijamente a la cámara con un maquillaje de apariencia natural compuesto por base, polvo compacto, cejas delineadas y bálsamo labial.

En la descripción, anotó que la foto fue tomada por Zack Snyder el día que hizo las pruebas de cámara para Batman vs Superman.

“Vine a Los Ángeles durante 30 horas mientras filmaba una película en Tel Aviv. Pero quería tanto el papel de Wonder Woman que valió la pena el viaje. Siempre estaré agradecido con Zack por elegirme y creer que podría darle vida a Diana”, señaló.

En ese entonces, Gal Gadot no imaginaba el éxito que le depararía en el futuro y admitió que ver esa fotografía la puso nostálgica.

La estrella israelí estrenó Wonder Woman 1984 en la pasada Navidad y ahora se alista para protagonizar una nueva cinta de Cleopatra, dirigida por Patty Jenkins, con quien ya trabajó en las entregas de Mujer Maravilla.

Gal Gadot celebró el Día de San Valentín junto a su esposo holandés Yaron Versano y sus hijas Alma, de nueve años, y Maya, de tres. Jugaron en un parque y alimentaron a los patos.

“Mi mayor objetivo en la vida es el equilibrio. Muchas personas, especialmente las madres trabajadoras, pueden identificarse. Cuando tienes hijos, quieres estar con ellos y pasar el mayor tiempo posible a su lado, pero tienes una carrera y necesitas presentarte”, dijo en entrevista a The Sunday Times.

“Una mañana mi hija tuvo un concierto y quería que fuera a verla actuar. Ella dijo: ‘¿Por qué no puedes llegar tarde como lo hacen otras mamás?’. Respondí: ‘Porque va a haber un equipo completo y no me van a tener allí para filmar’”.