La cantante Halsey reveló que ha estado luchando en privado contra la leucemia y el lupus en una nueva publicación de redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la celebridad de 29 años documentó los tratamientos que ha seguido desde sus diagnósticos.

“Me siento como una anciana”, dice en el primer clip. “Me dije a mí misma que me estoy dando dos años más para estar enferma. A los 30, voy a renacer y no estaré enferma y me veré súper sexy y tendré mucha energía y podré volver a hacer mis 20 (años) cuando tenga 30”.

En una de las fotografías que puso en Instagram se aprecia que escribió The End, una canción relacionada a sus enfermedades, en 2022, por lo que la cantante pudo haber estado luchando más tiempo del que los fanáticos piensan.

Y es justamente en la nueva canción The End en la que Halsey habla de que los problemas de salud comenzaron hace dos años, aproximadamente y reflexiona sobre el proceso médico que vivió.

En la canción, Halse dice haciendo referencia al lupus y la leucemia:

Cuando te conocí, pensé que era un bien dañado

Tuve una infancia jodida

Y hay veneno en mi cerebro y en mi sangre

Casi al final de la canción, la celebridad, de 29 años dice:

Cuando te conocí, dije que nunca moriría

Pero la broma siempre fue mía porque estoy corriendo contra el tiempo

Y sé que no es el fin del mundo, pero ¿podrías elegirme? ¿A las 8?

Porque mi tratamiento comienza hoy

Junto a la canción, Halsey está planeando el lanzamiento de su nuevo álbum, el quinto en toda su carrera, mismo que ha escrito en los últimos años.

Los diagnósticos de lupus y leucemia llegaron después que ella misma anunciara en 2022 que fue diagnosticada con el síndrome de activación de mastocitos (MCAS) y el síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS).

Al parecer los problemas de salud se desencadenaron tras el nacimiento de su hijo Ender, en 2021.