Iggy Azalea presume curvas en catsuit al estilo 'Gatúbela'

La rapera Iggy Azalea presumió una figura de impacto a un año de haber dado a luz a su hijo Onyx.

Fue captada en una gasolinería de Los Ángeles ataviada con un espectacular catsuit negro al estilo Gatúbela que abrazó su figura curvilínea. Usó un corsé brillante que resaltó su cintura, una bolsa de Dior y botas negras de plataforma que llegaron a la altura de su pantorrilla.

La estrella de 30 años lució suelta su cabellera rubia y por encima del cubrebocas dejó ver su mirada rodeada de un delineado cat eye. Mostró sus tatuajes en el brazo.

Foto: Grosby Group

Iggy Azalea publicó las fotografías de su outfit en Instagram luego de ver que los paparazzis la habían captado en la estación de gasolina.

“Tomé estas lindas fotos anoche y estaba entusiasmada por publicarlas, pero luego me desperté y vi mis propias fotos en la estación de gasolina. Esas realmente esculpieron mi cuerpo”, anotó.

La cantante de Pretty Girls publicó nuevas fotografías con su hijo Onyx, quien cumplió un año de edad en enero.

Azalea tuvo a su hijo con el rapero Playboi Carti, pero se separó de él en noviembre de 2020. Y aunque acusó a Carti de ser un padre ausente, ahora dice que que han llegado a acuerdos que beneficien el desarrollo de su hijo.

Playboi Carti, cuyo nombre real es Terrell Carter, e Iggy Azalea se conocieron mientras estaban de gira y salieron desde 2018.

Cuando en junio de 2020 reveló que era madre, escribió:

“Tengo un hijo. Esperaba el momento adecuado para decirlo, pero parece que cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que siempre me sentiré ansiosa por compartir esta noticia gigante con el mundo. Quiero mantener privada la vida de mi hijo, pero también quería dejar en claro que él no es un secreto. Lo amo más allá de las palabras”.

Iggy Azalea saltó a la fama en 2014 con el lanzamiento de su álbum The New Classic, que alcanzó los cinco primeros puestos de popularidad en varias listas de todo el mundo.

Desde entonces, ha acumulado dos premios American Music Awards, tres premios Billboard Music y cuatro nominaciones a los premios Grammy, entre otros reconocimientos.

En agosto lanzó el sencillo Dance Like Nobody's Watching con Tinashe, como la canción principal de su tercer álbum de estudio: End of an Era.

Mira las fotos de Iggy Azalea en la galería.