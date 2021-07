Irina Shayk deslumbra con diminuto bikini en playas de México

Irina Shayk está disfrutando de las idílicas playas de México mientras trabaja en las campañas publicitarias de la marca de trajes de baño de la supermodelo Candice Swanepoel.

Recientemente se reveló una fotografía de Shayk haciendo alarde de su figura de impacto y talento frente a la cámara mientras flotaba sobre las cristalinas aguas de Tulum, Yucatán.

Para la foto, la modelo de 35 años posó recostada sobre el agua, con el horizonte claro y un cielo brillante.

Se lució ataviada con un pequeño traje de baño blanco, compuesto por un sostén de triángulos amplios con cuello halter, a juego con un pequeño bikini con tirantes delgados y corte bajo.

Su figura bronceada ayudó a resaltar el look firmado por Tropic of C X Revolve, disponible para la compra por $160 dólares.

En su cuenta de Instagram, Irina compartió algunos detalles del rodaje de la sesión de fotos, en los que aparece en la playa, luciendo el conjunto blanco así como otros diseños amarillos y nude.

De acuerdo con los informes, los recientes trabajos de la modelo se producen después de haber sido vista con Kanye West en un juego de Big3 en el Orleans Arena de Las Vegas junto al rapero Ice Cube.

Una fuente le dijo a la revista People que la pareja de celebridades todavía están saliendo en plan romántico y que constantemente están viajando para encontrarse, ya que tienen diferentes estados de residencia.

“Todavía están saliendo. Saldrán a distancia. Kanye seguirá teniendo su residencia en Los Ángeles. No tiene planes de mudarse a Nueva York”, aseguró la fuente.

Según TMZ, Shayk y West comenzaron a salir desde marzo, pero ya eran amigos desde 2010, cuando la modelo participó en el video musical de Kanye, Power.

A inicios de junio fueron vistos celebrando el cumpleaños del rapero en el lujoso hotel francés Villa La Coste.

Después de sus citas en Francia, se dijo que se habían separado y que sólo quedarían como buenos amigos, sin embargo, hasta el momento siguen juntos.

Una fuente le dijo a Page Six que por ahora Irina prefiere una relación discreta con el rapero y en plan amistoso, porque “no quiere estar vinculada con nadie en este momento. Está feliz de estar soltera”, pero está abierta a posibilidades.

Según el Daily Mail, Kim Kardashian, ex de Kanye, está bien con la nueva relación de las celebridades y ha dicho que ella sólo quiere que el padre de sus hijos “sea feliz”.

“Kim está muy bien. Ella estaba realmente luchando cuando solicitó el divorcio. Ella estaba muy molesta por eso y realmente no quería presentar. Sin embargo, ha recorrido un largo camino desde que solicitó el divorcio. Está muy feliz y convencida de haber tomado la decisión correcta”.

Por su parte, se ha dicho que Bradley Cooper está cómodo con las relaciones personales de Shayk, ya que sólo están juntos por su hija y su crianza.

MA

