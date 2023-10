Jada Pinkett Smith y Will Smith llevan "vidas completamente separadas" desde 2016, reveló la actriz en una entrevista con la cadena NBC anunciada este miércoles.

La artista de 52 años reveló que aunque no se ha divorciado legalmente, la pareja estaba separada en la práctica seis años antes de que Will Smith le diera una bofetada a Chris Rock por hacer una broma sobre su esposa.

El incidente, que empañó la gala de los Óscar de 2022, colocó bajo intenso escrutinio público a la pareja que se mantuvo en silencio durante meses.

Casados desde 1997, rumores sobre infidelidades comenzaron a circular a finales de la década pasada, y en un episodio de 2020 de su programa "Red Table Talk", Jada Pinkett Smith se refirió al asunto.

Junto a su esposo, reflexionó sobre el período turbulento que atravesaron años antes y hablaron sobre relaciones extramaritales.

"Estaba harto de ti", dijo Will Smith en la época. "Sí, me echaste a un lado", respondió su esposa quien reconoció haberse involucrado con el cantante August Alsina.

Aunque ante la opinión pública el matrimonio continuaba, Pinkett Smith dijo a NBC que en la época ya estaban separados.

"En 2016 estábamos exhaustos de seguir intentándolo. Creo que estábamos atrapados en la fantasía de lo que pensábamos la otra persona tenía que ser", dijo en los extractos de la entrevista con NBC publicados este miércoles.

Cuestionada sobre por qué no había hecho pública la separación, agregó que "no estaba lista aún".

Jada Pinkett Smith está promocionando su biografía "Worthy".

En otra entrevista, con la revista People, también abordó la "bofetada" del Óscar, cuando el comediante Chris Rock se burló de la pérdida de cabello de Jada Pinkett Smith (quien sufre de alopecia) y recibió en respuesta una bofetada de Will Smith.

"Pensé 'Esto es una broma'", dijo Pinkett Smith sobre su reacción inicial. "Para mí no había manera que Will lo golpearía. Pero cuando él caminó de vuelta a la silla entendí que no era una broma".

La pareja tiene dos hijos, Jaden y Willow, de 25 y 22 años, respectivamente.

Will Smith, de 55 años, tiene otro hijo de un matrimonio previo.