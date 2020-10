Jennifer Garner presume silueta con traje de baño en playas de LA

Jennifer Garner está orgullosa de la figura que conserva a sus 48 años y constantemente la presume durante paseos casuales por Los Ángeles y cuando viaja a la playa con su familia.

En esta ocasión, la actriz fue captada por los paparazzis disfrutando de un día de playa con sus hijos en Malibú, California ataviada con un traje de baño de una pieza.

Mientras jugueteaba con sus hijas Violet y Seraphina a la orilla de la playa, la celebridad lució su silueta enfundada en un bañador gris con pronunciado escote, finos tirantes y detalles drapeados en los costados.

Fue fotografiada destilando el glamour que la caracteriza con gafas solares de Jacques Marie Mage, un rostro libre de maquillaje y su cabello húmedo con mechones ondulados.

Foto: The Grosby Group

Por momentos utilizó un cubrebocas blanco para atender a las medidas sanitarias del estado frente a la pandemia de coronavirus.

Durante su estancia en las playas de Malibú, la protagonista de Si Tuviera 30 disfrutó del mar y se sentó en la arena para tomar el sol y atender algunos asuntos en su teléfono celular.

Posteriormente recogió sus pertenencias, se puso un par de sandalias beige y se retiró con sus hijas del lugar.

Su aparición en público se produce después de recurrir a redes sociales para agradecer a los profesores por el esfuerzo que le ponen a la educación a distancia en medio de la pandemia y a los padres por apoyar a sus hijos en esta nueva normalidad escolar.

“Gracias por los regalos y las lecciones de este verano. Dios bendiga a los maestros, profesores y administradores mientras nos guían a través de este gran signo de interrogación de un año escolar”, dijo. “Benditos sean los padres que intentan que todo funcione. Y los niños que están aprendiendo a sacar lo mejor de las cosas de formas que no podríamos haber predicho. Ayúdanos a recordar que nos tomamos el uno al otro en nuestras manos”, añadió.

Mientras compagina sus deberes como madre y actriz, la celebridad también se mantiene ocupada apoyando diversas causas benéficas como la de Save The Children encargada de brindar apoyo educativo y esfuerzos de socorro en casos de desastre.

En Instagram publicó detalles de su visita a The Big Sandy Ranchería of Mono Indians of California, una de las tantas zonas devastadas por los incendios forestales en Fresno.

Escribió bajo una publicación que esta organización ayuda a las familias que se vieron afectadas por los incendios a seguir educando a sus hijos desde refugios y pequeñas habitaciones de hoteles.

También señaló que ayudó a entregar víveres y artículos de primera necesidad a todas aquellas personas a través de las autoridades de la organización.

