Julia Fox presume ‘abs de acero’ con top bandeau traslúcido en sesión

Julia Fox hizo alarde de su trabajada figura y vientre marcado durante una sesión fotográfica para Marc Jacobs, marca de lujo con la que firmó un atractivo contrato como modelo.

La celebridad fue fotografiada ataviada con un top bandeau transparente con detalles drapeados que cubrió lo necesario por el frente y dejó a la vista su pequeña cintura y pecho.

Sumó una maxifalda de estructura asimétrica color beige y una chamarra oversize abombada del mismo tono, así como un par de guantes de piel.

Su cabello color rubio con luces se mostró peinado con raya en medio y ligeras ondas acomodadas sobre sus hombros, mientras su cara se lució destacada con labial rosado, una base de maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, párpados ligeramente ahumados y cejas decoloradas con tinte rubio.

“Julia Fox viste Marc Jacobs Runway SS22 para ESMgazine”, se lee en la publicación que hizo la marca en Instagram y que Julia compartió en sus stories.

Fox recientemente acaparó la atención mediática al defender a Kim Kardashian sobre la postura que tomó ante la polémica de Balenciaga por usar a niños en sus recientes campañas publicitarias con temática bondage.

Defendió a las mujeres y modelos asociadas a la marca que están siendo criticadas por no sentenciar la publicidad y dijo que “los hombres son el problema”.

“Tengo cero relación con la marca, ni siquiera he estado en uno de sus shows. No me han invitado. De todos modos, creo que es horrible y cuando estaba leyendo y viendo todos los videos, literalmente me sentí mal del estómago. Pero no pude evitar pensar, maldita sea, las mujeres que están asociadas a la marca profesionalmente están recibiendo tanto rechazo, es casi como si fueran los malditos abusadores de niños”.

En un texto sobrepuesto en el video escribió: “¿Por qué se culpa a las mujeres por el error de un hombre? Es la misoginia internalizada para mí”.

Poco antes de estas declaraciones, Julia reveló que se había relacionado con Kanye West para que pudiera dejar en paz a Kim y él pudiera aceptar no estar con su ex y seguir adelante con su vida.

En una dinámica de redes sociales un seguidor le cuestionó por qué había salido con un “misógino violento y antisemita” a lo que ella dijo que se propuso intervenir en la relación de Kardashian y West para que ambos pudieran superar lo que sucedió en su matrimonio, pero no logró hacerlo.

Agregó que en el momento en que salió con West, éste todavía no tenía comportamientos violentos y racistas.

