La cantante colombiana Karol G publicó este viernes su nuevo álbum "Mañana será bonito (Bichota Season)" en coincidencia con su gira por Estados Unidos, que arrancó el jueves en Las Vegas y va a llevarla por los principales estadios del país.

El álbum, que contiene 10 temas de la estrella de Medellín, es la primera entrega bajó su sello Bichota Records, está distribuido por Interscope Records y ya está disponible en todas las plataformas de "streaming".

Según un comunicado de sus representantes, en "Mañana será bonito" se presenta "una Karol G en paz, liberada y con ganas de vivir la vida al máximo".

El álbum cuenta con colaboraciones de Chris MJ, Dei V, Kali Uchis, Peso Pluma, Ryan Castro, Tiësto y Young Miko y "un sonido dinámico y electrizante que tendrá a los oyentes en 'repeat' (volver a escuchar)".

La producción estuvo a cargo de Édgar Barrera, MAG, Ovy on The Drums y Sky Rompiendo.

"Compuesto principalmente de reguetón, el álbum también cuenta con algunas pistas que realmente capturan la esencia de Carolina (el nombre de pila de la artista) y las bandas sonoras actuales de su vida. Su voz única y su magnética presencia brillan en cada canción, creando una energía contagiosa que resonará en los oyentes como siempre lo hace su música", dice el comunicado.

El álbum llega poco después del lanzamiento de "S91", que alcanzó el top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard.

El primer sencillo del disco, "Mi ex tenía razón", es una canción con aires de cumbia texana que fue inspirada por la admiración y respeto que Karol G hacia Selena Quintanilla.

Video de "Mi ex tenía razón", canción de Karol G con referencias a Anuel AA

La canción viene acompañada de un video dirigido por Pedro Artola y producido por WeOwnTheCity.

La cantante inició este jueves una gira por estadios de EE.UU. en Las Vegas, que incluye paradas en Los Ángeles, Miami, Nueva York y Chicago, entre otras ciudades.

Letra de "Mi ex tenía razón", canción de Karol G

Contigo los días de playa me dan más calor

Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor

Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía

Me pusiste a latir donde ya no me latía

A ti sí te creo cuando me dices “mi amor”

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Todo me gusta al lado de ti

En la fila no me tratan como en Fendi

Y soy un maquinón, pero me tenían empty

Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty

En la disco bajándome la botella ‘e Moët

Directo pa’ la cama pa’ que me lo hagan como es

De verdad no sé por qué carajo fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné

Contigo, mi amor

Mi cama se lleva mejor, ey

Ya no extraño la vida que tenía

Cuando pienso en lo que decía

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor