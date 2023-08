La empresaria Kylie Jenner celebra 26 años este 10 de agosto y se festejó a sí misma con una escapada a una paradisíaca playa cristalina.

La estrella de redes sociales publicó una galería de fotos para agradecer por un año más de vida y deslumbró a sus 398 millones de seguidores al presumir su silueta curvilínea ataviada con un espectacular bikini negro.

Kylie Jenner se quitó la parte superior del bikini para posar topless junto a la playa. Se relajó y también presumió su joyería.

En otras fotografías, la estrella de The Kardashians mostró su conexión con la naturaleza, algunas imágenes de los atardeceres naranjas que vio y otra de una tortuga que nadó cerca de ella.

Kylie Jenner fue expuesta al mundo del espectáculo desde que era una niña a través del reality show Keeping Up With The Kardashians, pero tan pronto como creció se volvió una influencer en redes sociales y más tarde una joven empresaria.

Fundó Kylie Cosmetics y generó millones de dólares en ganancias. También es embajadora de marcas y modela para diseñadores como Jean Paul Gaultier.

En su vida personal, tiene dos hijos con el rapero Travis Scott y recientemente terminó su relación de meses con el actor Timothée Chalamet, aunque algunos reportes indican que se han visto aún después de la ruptura.

Para celebrarla, su madre Kris Jenner publicó una fotografía de Kylie Jenner bebé. “Puede que seas la más joven, pero eres mucho más sabia y madura que yo. Gracias por darme otras enseñanzas sobre la maternidad... Eres una de las mayores bendiciones de mi vida y estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido”, le dijo.

Kris Jenner también recordó a Kylie que la sorprende cada día con su sabiduría, amor, sensibilidad y compasión. “¡Eres la hija, madre, hermana, tía, nieta y mejor amiga más increíble para todos los que conoces!”, agregó.