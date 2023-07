Kylie Jenner sorprendió a sus más de 53 millones de seguidores en TikTok , luego de que pusiera a prueba un filtro de envejecimiento sobre su rostro y el resultado no fue lo que esperaba.

La empresaria multimillonaria, de 25 años, utilizó el famoso filtro viral llamado Aged que modifica drásticamente los rasgos faciales, agrega arrugas al rostro, bolsas debajo de los ojos y hace ver los labios más delgados.

VIDEO. Kylie Jenner prueba el filtro viral de envejecer

El video, que cuenta con más de 80 millones de reproducciones hasta el momento, muestra a Kylie totalmente envejecida, con los pómulos caídos, algunas canas, la piel con pequeñas manchas y sus labios más delgados.

Al ver los resultados por primera vez, dijo a la cámara: "No me gusta para nada".

Luego echó su larga cabellera hacia atrás y negó el resultado varias veces más. "No, no, no", comentó sonriendo avergonzada.

El filtro Aged en el rostro real se ha hecho tan viral que, incluso, la propia Rosalía también lo quiso poner a prueba.

A diferencia de la dueña de Kylie Cosmetics, Rosalía dejó en claro a sus más de 31 millones de seguidores cuánto le había gustado el filtro que la convertía en abuelita sonriendo a la cámara y admirando sus canas y arrugas.

"No sé por qué a todo el mundo le da tanto miedo este filtro, yo lo veo tan cute", se lee en la descripción del video.

VIDEO. Rosalía demuestra cómo será dentro de 50 años

@rosalia Nse xq a todo el mundo le da tanto miedo este filtro yo lo veo tan qt ♬ The Bug Collector - Haley Heynderickx

Hace algunos años, cuando Kylie aún tenía 17 años, confesó a la revista Style de The Sunday Times que temía envejecer. A pesar de ello, en abril de este año, la socialité compartió a Homme Girls que su vida solo le ha mejorado con el paso de los años.

"Tengo dos hijos, tengo 25 años. Honestamente, nunca he sido más feliz [...] A medida que envejezco, aprecio más mi vida, mi familia, mis amigos y todas estas oportunidades".