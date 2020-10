Kendall Jenner deslumbra con vestido transparente en sesión

Kendall Jenner modeló en redes sociales uno de los nuevos diseños de la casa francesa Givenchy creados por Matt Williams.

La modelo de 24 años recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías en las cuales hizo alarde de su figura de impacto con un vestido transparente.

El diseño constó de un maxivestido de corte recto sin mangas, hecho con malla blanca con bordados negros y plateados.

Debajo del vestido lució un sostén de tipo deportivo negro y un short de tipo biker de cintura alta en color nude.

Al look añadió un par de guantes largos también de malla blanca bordada y un par de botas largas que cubrieron sus kilométricas piernas hasta la rodilla.

Kendall lució glamorosa con un voluminoso collar de cadena plateada y pequeños pendientes.

En dos de las imágenes posó sentada en un banco con cortinas beige y un enorme bolso de piel de cocodrilo marrón con broche de candado también perteneciente a la reciente colección de Givenchy.

Resaltó su belleza con maquillaje bronceado y brillante, mientras su cabello se mostró peinado con raya en medio y mechones ondulados.

“@matthewmwilliams me vistió en casa con el nuevo @givenchyofficial por Matt Williams. ¡Felicidades genio! Qué hermosa colección”, escribió en el pie de foto con más de 2.5 millones de reacciones obtenidas al instante.

Sus recientes actividades en redes sociales suceden en medio de la polémica desatada en el programa de Keeping Up With The Kardashians.

En el reciente episodio, la modelo mejor pagada del mundo fue criticada por el novio de su madre, Corey Gamble tras la pelea que Kendall sostuvo con Kylie en el capítulo de la semana pasada.

Durante una charla que sostuvo el empresario con Jenner éste le llamo ‘idiota’.

“Déjame decirte una cosa. Kendall, has sido una persona grosera durante años. Eres una idiota cuando te apetece. Te enojas sin motivo”, dijo Gamble.

“¿Cómo me llamaste?”, respondió Kendall.

“No, no, no ,no, estoy a punto de decirte la verdad sobre cómo eres. No te disculpas por nada. Te metes en una cosa, ahora tienes algo en lo que correr e insistir, sí, estás tropezando”, continuó Corey.

La discusión que ambos tuvieron por teléfono se originó después de una pelea que Kendall y Kylie protagonizaron cuando iban a casa después de un show de drag queens al que asistieron en familia.

Tras pasar un fin de semana en Palms Springs, Kendall le pidió a su hermana que la llevara a casa en Beverly Hills, y cuando Kylie se negó, se pelearon hasta los golpes y Corey se involucró, ya que él iba en el mismo auto.

“No pienso volver a dirigirle la palabra a Kylie en mi vida. Yo estoy completamente sobria, así que no me comportaría como una loca. Ella me dio un golpe, y se lo devolví pegándole en la cara. Después se quitó el zapato y me puso el tacón en el cuello”, dijo Kendall en el programa familiar tras el incidente.

Mira las mejores fotos de Kendall Jenner en esta galería.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí