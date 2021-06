Kendall Jenner se luce con minifalda y blazer al estilo braless en Malibú

Kendall Jenner lució su afilada figura envuelta en un elegante look braless por las calles de California mientras se dirigía a almorzar a The Little Beach House en compañía de una de sus amigas.

Mientras desfilaba por las aceras de Malibú, la modelo mejor pagada del mundo, quien recibe un salario anual de $40 millones de dólares por año, presumió su silueta de impacto con conjunto blanco compuesto por un blazer abrochado por el frente y una minifalda de cintura alta, misma que ayudó a destacar sus kilométricas y tonificadas piernas.

Añadió un par de sandalias cafés de tacón a juego con un minibolso de mano de diseñador con estampados marrones y rojizos.

La celebridad de 25 años añadió glamour con gafas solares ovaladas, un pequeño collar de oro, gafas solares circulares y discretos anillos también de oro.

Ató su cabellera en una cola de caballo alta, con raya en medio y mechones ligeramente ondulados, mientras que su rostro se mostró con una ligera capa de maquillaje en tonos bronceados, uniforme al resto de su piel, con labial nude y blush rosado sobre los pómulos.

Durante su desfile por el estacionamiento del lugar, Kendall se mostró alegre y relajada, incluso dirigió algunas sonrisas a los paparazzis que se encontraban a su alrededor.

Junto a ella, iba una de sus amigas más cercanas destilando glamour con pantalones color menta y un bodysuit de corte alto con estampados verdes y naranjas.

Su reciente aparición en público sucede después de la transmisión del reciente especial de Keeping Up With The Kardashians en donde reveló que se había sentido ofendida por las suposiciones del público de que no trabajó lo suficientemente duro para convertirse en modelo y que su carrera se la debe a la influencia de su familia.

“Fui a todos los castings y corrí no sólo por la ciudad de Nueva York, sino por toda Europa tratando de conseguir un trabajo y hacer mi camino”, dijo la estrella en una charla con el presentador Andy Cohen.

También dijo que había tratado de quitar su apellido de su currículum en un esfuerzo para que fuera tomada en serio como modelo y no como una de las integrantes del clan Kardashian Jenner.

Incluso, cuando fue aceptada en sus primeros trabajos sobre la pasarela, le prohibió a su familia ir a apoyarla a los shows.

Más adelante en la charla se refirió por primera vez abiertamente como novio a Devin Booker.

Dijo que durante todas las temporadas del programa trató de mantener su vida personal fuera de las cámaras haciendo referencia a que los noviazgos, matrimonios y separaciones de sus hermanas han quedado sobreexpuestos.

“Creo que hace mi vida mucho más fácil y nuestra relación mucho mejor, para ser honesta, siento que es un asunto privado y que nadie más puede juzgarlo o saberlo”, dijo haciendo énfasis en su noviazgo con la estrella de la NBA.

De forma previa, Farnaz Farjam, productor del programa, reveló que Kendall había tenido una regla para que ninguno de sus novios apareciera en KUWTK.

“Kendall siempre ha tenido esta regla: sentía que tenía que estar con alguien durante al menos un año antes de permitirle ser parte del programa, porque no siempre sabe cuáles son las intenciones de la gente”, dijo. “Así que es por eso que mantuvimos su vida personal al margen, sólo porque tenía una regla”.

