Khloé Kardashian luce silueta esbelta con ‘look de impacto’

La socialité Khloé Kardashian presumió en redes sociales su esbelta silueta al posar para una foto de la campaña promocional de su nueva línea de calzado.

La conductora, de 36 años de edad, posó con una blusa negra de escote cuadrado y unas medias negras, de la marca Skims, con las que remarcó sus diminuta cintura y destacó sus piernas tonificadas.

Khloé utilizó unas botas de leopardo, con tacón de aguja, de su marca Good American para completar el “look de impacto”.

La estrella del reality Keeping Up with the Kardashians dejó que el viento despeinara su cabello castaño mientras modelaba en un extenso jardín.

La empresaria sigue compartiendo imágenes de la sesión de su marca Good American, pese a las críticas que recibió por una fotografía en la que su cuerpo lucía con un efecto de estiramiento.

Lee también: Lindsay Lohan arrasa con minifalda en sesión de fotos

Khloé Kardashian aclaró que sus pies y dedos se veían más alargados en las fotos porque fueron tomadas con un lente especial.

La imagen de la hermana menor de Kim Kardashian también llamó la atención de sus seguidores por el enorme y lujoso anillo que lució en la mano, lo que aumentó los rumores de un compromiso con Tristan Thompson.

La semana pasada surgieron las especulaciones por otra imagen de Khloé, en la que presumió el anillo. Sin embargo, una fuente cercana a la modelo afirmó a Page Six que el basquetbolista no le regaló el anillo y negó que estuvieran comprometidos.

Kardashian y Thompson tienen una hija juntos, pero se separaron en febrero de 2019, luego de que el deportista le fue infiel.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Khloé Kardashian.

p