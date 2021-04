Kim Kardashian conquista LA con corsé "salvaje" de encaje

La empresaria Kim Kardashian fue captada durante una cena en la ciudad de Los Ángeles, en California, en compañía de Scooter Braun y su esposa Yael Cohen.

La socialité de 40 años hizo alarde de su silueta curvilínea con unos pantalones de cuero negro con cordones a la cintura y un top corsé rojo estilo "salvaje" con textura de piel de serpiente con escote pronunciado de encaje.

El corsé que utilizó Kardashian es un diseño de la firma de lujo Dolce & Gabbana, el cual también fue objeto de deseo de su hermana Kylie Jenner.



Foto: Grosby Group

Mientras se preparaban para una noche de diversión, las hermanas descubrieron que estaban utilizando el mismo atuendo.

Al compartir la imagen en Instagram ambas se llamaron “gemelas”.

Aunque ambas prefirieron cambiarse y usar otras prendas para una salida en conjunto, la expareja de Kanye West no se quedó con las ganas y lució el top en su siguiente cena.

Kim Kardashian combinó su outfit con unas zapatillas descubiertas con tiras de piel de serpiente, un diminuto bolso negro y un collar con dos cruces oscuras. Además, la modelo destacó sus facciones con maquillaje en tonos oscuros, enmarcadas por su cabello negro totalmente laciocallendo sobre sus hombros.

Este fin de semana, la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians tuvo su agenda completamente llena, pues acudió a la inauguración del hotel de Pharrel Williams en Miami y luego regresó a California para celebrar el cumpleaños de su hermana Kourtney.

Kardashian está disfrutando de su vida de soltera luego de comenzar con el divorcio de Kanye West, tras siete años de matrimonio. Una fuente cercana contó a la revista People que la empresaria se ve más feliz después de separarse del rapero.

Además, ambos han tratado de mantener un divorcio sin enfrentamientos para no afectar a los cuatro hijos que tienen juntos.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Kim Kardashian.

