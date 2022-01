Kim Kardashian presume cinturita con bikini en las Bahamas

Kim Kardashian se dirigió a sus redes sociales para consentir a sus seguidores con un par de fotografías para las que posó recostada sobre la playa haciendo alarde de su figura de impacto.

La empresaria, de 41 años, presumió su diminuta cintura y curvas de impacto con un revelador traje de baño negro de dos piezas firmado por Good American, marca que dirige su hermana Khloé.

El look consistió en un sostén de triángulo de cuello halter, a juego con un pequeño bikini de finos tirantes y corte bajo.

Para las fotos, Kim se lució con su cabellera morena peinada en mechones ligeramente ondulados sobre la espalda, mientras que su rostro se presumió al natural, sin gota de maquillaje, sólo con una apariencia de porcelana, cejas remarcadas y labial nude.

Utilizó una gorra de béisbol negra y gafas solares rectangulares de Balenciaga.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians posó a la orilla del mar, sobre arena blanca y alrededores llenos de vegetación; en la primera foto se lució sentada haciendo alarde de su marcado vientre mientras que en la segunda apareció recostada ligeramente de lado haciendo énfasis en sus promunciadas curvas.

“Beach Party”, escribió la celebridad en el pie de foto con más de 4 millone de likes obtenidos al instante.

Las recientes fotografías compartidas en Instagram fueron tomadas en el último viaje que hizo a las playas del Caribe en compañía de su nueva conquista Pete Davidson, de 28 años.

Kim y Pete acapararon la atención mediática por su lujosa escapada vacacional donde, según los informes, se hospedaron en una villa frente al mar con valor de $10 millones de dólares.

La nueva pareja se hospedó en el exclusivo resort Bakers Bay & Ocean Club en Great Cay, Islas Abaco con comodidades como campo del golf, casas particulares valoradas en varios millones de dólares cada una, salas de yoga, acceso a las playas con arena rosa, un puerto deportivo, piscina y mucho más, describe el Daily Mail.

Su viaje se dio en medio de la polémica desatada por Kanye West con respecto a Eazy, una nueva canción en la que lanzó amenazas de golpear a Pete por salir con Kim Kardashian.

Según los informes, el comediante de Saturday Night Live contrató más seguridad a su regreso del Caribe para evitar agresiones principalmemte de los fanáticos del rapero, ya que una fuente cercana a Pete dijo que no le teme a Kanye, pero le preocupan las acciones que tomen sus fanáticos por mera influencia.

Ante la serie de problemas que se han desatado a raíz de su separación, la celebridad ha tratado de mantener una convivencia “en paz” con Kanye por el bienestar de sus cuatro hijos.

“Está siendo neutral con Kanye y no quiere ningún drama. Kim está realmente molesta porque Kanye sigue hablando sobre asuntos familiares en las redes sociales. Cree que todavía tiene pleno acceso a Kim y no tiene límites. Ella ya lo superó”, dijo una fuente a E!.

