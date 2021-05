Kim Kardashian presume silueta 'irreal' con lencería neón

La empresaria Kim Kardashian sorprendió en Instagram al modelar los nuevos conjuntos de ropa interior de su marca Skims.

La socialité de 40 años de edad posó ante la cámara con unas pantaletas de cintura alta, en conjunto con un top de tirantes delgados y escote redondo con el que presumió su silueta “irreal”.

Kim complementó su outfit con unas cadenas plateadas. Además, dejó que su cabello largo cayera sobre su espalda con un lacio perfecto.

La estrella del reality Keeping Up with the Kardashians también maquilló su rostro en tonalidades nude con un brillo en la zona de los ojos.

Aparte del conjunto de lencería naranja, la modelo también presumió su figura tonificada con ropa interior verde y morado neón. Los tres conjuntos de la marca Skim fueron lanzados a la venta este martes a través de su tienda en línea en diferentes tallas y estilos.

Mira en la galería de arriba los mejores looks de Kim Kardashian.

