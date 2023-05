Kim Kardashian canalizó el estilo y la belleza de Dua Lipa en un reciente post de redes sociales hasta el punto de parecer su gemela.

La empresaria de Calabasas recurrió a su cuenta de Instagram para modelar un lujoso atuendo hecho a la medida por Gucci, el cual ayudó a destacar su silueta de reloj de arena y resaltó su pérdida de peso a la que se sometió el año pasado hasta llegar a los 51 kilos.

Modeló un maxivestido negro de cóctel con tirantes delgados, escote circular, así como recortes en los costados del torso y sobre la cadera; en esta parte los recortes se mostraron unidos con finos tirantes negros que simularon el hilo de un bikini thong. Las falda del diseño constó de un corte tubo, muy al estilo sirena.

Además de presumir su vestido, usó un bolso sobre de Gucci con lentejuelas plateadas y negras, además de sandalias negras con tacón. No usó ninguna pieza de joyería para no distraer la atención.

Lució su belleza destacada con maquillaje en tonos bronceados, labial nude, el característico contouring, sombras ahumadas en los párpados, blush bronceado y rímel en las pestañas.

En cuanto a su cabello negro azabache, éste se lució atado en una cola de caballo alta con extensiones y un flequillo relamido hacia un lado.

Los fans reaccionaron en sus fotos diciendo que se parecía a Dua Lipa, que podría hacerse pasar también por su hermana Kylie Jenner y que su estilo en el post era como el de Kim en el 2007, con flequillo.

Kardashian no sólo presumió su outfit, sino que trató de inspirar a sus seguidores con la frase: “Manifiesta tus sueños y métete en tus asuntos”.

Su publicación sucede al mismo tiempo que el lanzamiento de la nueva temporada de The Kardashian, la cual fue lanzada el 25 de mayo en Hulu.

Durante el estreno de la tercera temporada Kim apareció platicando con su madre Kris sobre su relación con Kanye West y la forma en que atacó a su familia después de se anunció su separación.

La empresaria le dijo a su madre que tuvo crisis de ansiedad por las entrevistas y declaraciones que hizo su esposo para tratar de avergonzar a la familia, además de sus comentarios racistas, ataques contra otras celebridades y críticas hacia ella por su cinta sexual que se viralizó hace varios años.

Agregó que prefería quedarse en silencio ante las polémicas para no exponer a sus hijos. “Todas sus travesuras, no sé cómo diablos llamarlas, algún día serán mucho más dañinas para los niños que mi cinta. Y yo Tengo que sentarme aquí y no decir nada nunca porque sé que algún día mis hijos lo apreciarán”.