Kim Kardashian fue captada por paparazzis en Nueva York usando un traje de saco y pantalones transparentes para el evento Time 100. Sólo ella puede lucir esta atrevida tendencia, pero la mantuvo elegante con un top crema, joyas y peinado alto.

La revelación de la estrella de telerrealidad se dio durante una entrevista en la Cumbre TIME100 este martes. Kim deslumbró durante el evento que se llevó a cabo en Nueva York.

Kim Kardashian hizo una declaración que podría cambiar por completo el destino de su vida: está dispuesta a abandonar el estrellato por ser abogada de tiempo completo.

Kim Kardashian /Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

La estrella de Keeping Up with the Kardashians ha revelado este martes en una entrevista que sería “feliz” dejando el estrellado para dedicarse al mundo de las leyes y seguir los pasos de su padre.

La segunda hija de Kris Jenner habló sobre sus planes a futuro en una entrevista realizada en la Cumbre TIME100. Kim asistió con un elegante atuendo transparente color crema para la ocasión, dejando a la vista su elegancia nata.

Desde 2019, Kim ha estado estudiando leyes en memoria de Robert Kardashian, quien trabajó como abogado de alto perfil durante años hasta su muerte en 2003.

Así, la estrella ha afirmado que estaría dispuesta a dejar su vida mediática de reality para dedicarse al máximo a su carrera como abogada.

"Hay muchas cosas que están en la televisión, pero mis amigos saben que realmente valoramos nuestro tiempo privado", comenzó diciendo en su entrevista.

“Sería igual de feliz siendo un abogado a tiempo completo. El viaje realmente me abrió mucho los ojos”.

"Se vuelve abrumador porque hay mucho por hacer... Llevé a mi hermana Khloé [Kardashian] a una prisión por primera vez la semana pasada, y eso fue realmente revelador para ella”, continuó. "Siempre bromeo con mi madre, que es mi manager, digo que Kim K. se jubila y yo solo voy a ser abogado".

La estrella, que es madre de cuatro niños junto a su ex esposo Kanye West, afirmó que el deseo de su padre fue que ella fuera a la facultad de derecho, por lo que en 2019 decidió emprender este viaje.

Sin embargo, afirmó que su padre le advirtió lo difícil que podría resultar ese viaje y que él estaría para apoyarla, aunque tuvo que enfrentarlo sola.

“Aprendí mi ética de trabajo de mi padre, pero aprendí mucho más de mi madre de lo que le doy crédito”, agregó. “Ni siquiera estoy tratando de ser gracioso, pero le das mucho crédito al padre muerto”.

Kris, madre de seis hijos, ha sido la cabeza de todo el imperio Kardashian desde que las jóvenes tienen memoria. “Ella nos enseñó cómo tener un hogar y cómo hacer un hogar”.

“Ella guardó todo de cuando éramos niños. Podría encontrar un diente, un mechón de cabello. Ella tiene estos cofres que guardó para nosotros con libros para bebés, así que hago eso para todos mis hijos”.