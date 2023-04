No sólo los mexicanos aman su país, la cultura, la comida y sus destinos vacacionales, sino que las bellezas de México han conquistado corazones de celebridades extranjeras que constantemente viajan al país para descansar y disfrutar de sus maravillas.

Estas estrellas hollywoodenses son algunos de los viajeros constantes de México y que han expresado su amor por el país.

Shawn Mendes

El cantante ha venido a México varias para dar conciertos, vacacionar o trabajar en otros proyectos, como su reciente viaje para promover la marca de Tommy Hilfiger al sur de la Ciudad de México.

En su visita, Mendes fue a recargarse de energía a las pirámides de Teotihuacan, paseó en trajinera por Xochimilco y, según los informes, planea comprar una casa en la Condesa , debido a que quedó “encantado” con el lugar y su ambiente.

Eso no es todo, mientras salió con Camila Cabello, fue a Oaxaca y aprendió a hacer tortillas y quedó impactado con la cultura y tradiciones históricas mexicanas. También sabe español gracias a Camila.

Kim Kardashian

Tanto la socialité como sus hermanas, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie, han estado numerosas veces en Cabo San Lucas vacacionando y descansando de sus agitadas vidas de famosas. También se han declarado fans de la Riviera de Nayarit y del Caribe Mexicano.

En 2012, la empresaria visitó la Ciudad de México para asistir a un evento exclusivo de Cosmopolitan.

A través de redes sociales saludó a sus fans mientras que en el evento dijo que amaba México a pesar de ser la primera vez que estaba en la ciudad.

“Amo México, es la primera vez que estoy en la ciudad de México y realmente amo estar aquí, amo mucho pasar las vacaciones aquí, Mi familia estaba muy celosa de que yo viniera, incluso, querían estar conmigo. Realmente adoro estar aquí”, dijo.

Demi Rose

La modelo británica normalmente está recorriendo el mundo. En sus múltiples viajes a México ha ido a Cobá, Cancún y Tulum.

En interacciones con sus fanático de redes sociales, ha dicho que Tulum es uno de sus lugares favoritos en todo el mundo debido a su belleza, calor, comida y tranquilidad.

Harry Styles

El cantante visitó varias veces México como parte de One Direction y otras más en solitario. Además de dar conciertos en la ciudad de México y Monterrey, Harry ha ido a vacacionar y grabar videos a Cancún, Quintana Roo, ha vacacionado en Los Cabos y ha paseado por la Ciudad de México.

En su última visita al país, fue a la panadería Rosetta de la chef mexicana Elena Reygadas , a la casa de Luis Barragán, salió a caminar por la avenida Reforma e hizo ejercicio en Chapultepec.

Siempre agradecida de poder escribir: Harry Styles en Cancún >>>>>>>>>>>> pic.twitter.com/4BBZeu8Hoo — Harry Styles México (@HarryMexOficial) April 27, 2020

Lenny Kravitz

Lenny está constantemente paseando por calles de la CDMX. En 2022 fue fotografiado cerca de un tianguis de Mixcoac y bailando al ritmo del mariachi.

Durante el Mundial de Qatar también viajó a la ciudad y desde su hotel en Reforma le deseó suerte a la selección mexicana en su partido contra Arabia Saudita.

Hugh Jackman

Varias ocasiones, la estrella de Wolverine ha elegido México como su destino vacacional, en solitario, con familia o con amigos.

En 2015 el actor fue visto descansando en la Ciudad de México y paseando por La Marquesa, en Toluca. Incluso compartió en sus redes sociales una fotografía de un local de tacos en el que comió.

Otro viaje que disfrutó a la ciudad fue en 2019, cuando presentó su show The Man. The Music. The Show. La estrella hollywoodense visitó el Nido de Quetzalcóatl y el Museo de Antropología e Historia.

Emily Ratajkowski

La top model suele visitar las playas mexicanas como Cabo y Tulum. En su visita a la CDMX de 2018, Emily Ratajkowski fue fotografiada visitando Xochimilco, comiendo en mercados callejeros, haciendo sesiones improvisadas y bailando con su entonces esposo, Sebastian Bear-McClard, sobre las trajineras

En 2022 viajó a Tulum para celebrar su cumpleaños número 31 con sus mejores amigas. En dicha ocasión fue vista disfrutando del mar caribeño, bronceándose bajo el sol y disfrutando de las bebidas y comida que le sirvieron.

We love you México pic.twitter.com/7kRhb2oVMt — Emily Ratajkowski (@emrata) December 30, 2018

Will Smith

Will Smith ha dicho que ama visitar México y explorar su riqueza y belleza. Incluso trajo a Naucalpan, Estados de México el set de grabación de su película Bad Boys 3.

Asimismo, se ha dejado ver en redes sociales bailando y cantando canciones mexicanas como Bésame Mucho.

Rob Scheneider

El veterano actor ha expresado su respeto y cariño por México en varias ocasiones, incluso en español.

Su amor por el país, tradiciones y música está influenciado por su matrimonio con la mexicana Patricia Azarcoya, quien es originaria de Nuevo León.

Es fanático de la comida, del futbol mexicano, su equipo favorito son los Tigres; y es fan de la música mexicana, en especial de Luis Miguel

¡Gracias, Maestro, ahora puedo hacer mis planes de vacaciones en estas fechas! @LMXLM https://t.co/zsJqMjcWES — Rob Schneider (@RobSchneider) April 20, 2023

Selena Gomez

La cantante de orígenes mexicanos ha visitado el país varias veces, especialmente durante sus vacaciones. Ha sido fotografiada en las playas de Sayulita, Nayarit y en Cabo San Lucas.

De hecho, celebró el Año Nuevo esta última vez en Los Cabos con sus amigos Nicola Peltz y Brooklyn Beckham.

La celebridad ha sido fotografiada en varios periodos de vacaciones en México, en 2015, 2019, 2021 y 2022.

Dua Lipa

Antes de presentarse por primera vez en México con su Future Nostalgia Tour de 2022, Dua Lipa visitó la Ciudad de México en 2021 con un grupo de amigos.

Durante su estancia, fue al Nido de Quetzalcóatl, lugar que le encantó y en el que no dudó hacer sesiones fotográficas y descansar en sus extensos jardines.

También viajó a Tulum con su entonces novio Anwar Hadid y sus amigos y filmó una campaña publicitaria para Yves Saint Laurent en la capital mexicana.