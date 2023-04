Zendaya robó la atención de propios y extraños durante su paso por la alfombra roja de los CinemaCon Big Screen Achievement Awards, celebrados en Las Vegas.

Y es que desfiló frente a las cámaras destilando glamour y elegancia con un look oro, hecho por Versace en 2001. El atuendo se trató de un maxi vestido de corte tubo, con falda dorada y detalles nude, a juego con un corsé de cuero nude y tela brillante por el frente, escote holgado y tirantes dobles.

Sumó un par de zapatillas de tacón de aguja nude, pendientes de triángulo con diamantes, anillos de oro y un fino brazalete de tres líneas.

La actriz hizo que su belleza resaltara entre todos los asistentes con un estilo de maquillaje glamuroso y elegante, acorde con la gala.

Zendaya se luce con vestido vintage de Versace en los premios CinemaCon. Foto: AP

Usó maquillaje en tonos bronceados, sombras marrones, labial coffee satinado y un fino cat eye negro pestañas negras y blush color canela. Su cabello en corte bob se lució peinado con raya de lado y mechones ondulados.

Zendaya ha estado en Las Vegas casi toda la semana para atender sus compromisos laborales en la edición 2023 de CinemaCon, donde presentó Dune: Part Two con Timothée Chalamet y donde ganó el premio a estrella del año.

Los premios CinemaCon se realizan para reconocer los logros y trabajos de los actores del momento, así como cineastas y directores que han participado en exitosos filmes y series en el último año.

Asimismo: “Los premios brindan a la industria mundial de exhibiciones teatrales la oportunidad de decir gracias por traer lo mejor del cine a sus pantallas”.

Zendaya recibió su galardón por su actuación en Euphoria como la protagonista Rue.

“En tan solo unos pocos años, Zendaya capturó la atención del público con su compasiva actuación en la pantalla chica como Rue en Euphoria y atrajo al público a la pantalla grande con sus actuaciones en Spider-Man: Far From Home, The Greatest Showman. y Dune”, señaló el director gerente de CinemaCon.

Y agregó: “No podríamos sentirnos más honrados de presentar a Zendaya con el premio CinemaCon Star of the Year de este año”.

La estrella , de 26 años, y su novio Tom Holland aprovecharon su estancia en Las Vegas para asistir a un concierto de Usher en Dolby Live de Las Vegas.

En redes sociales, la actriz e ícono de la moda compartió un video del concierto y sobre las imágenes escribió: “Sueño de la infancia hecho realidad, ir a un concierto de @Usher”.