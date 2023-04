Parece que la cantante Taylor Swift ya olvidó a Joe Alwyn y tiene un nuevo romance con Fernando Alonso, piloto de la Fórmula 1.

Los rumores surgieron debido a la cuenta de Instagram Deuxmoi, que la semana pasada aseguró que la compositora comenzó a ver al piloto de 41 años de edad.

Según la cuenta, medios españoles reportaron que la pareja se ha visto desde hace pocas semanas, aunque hasta el momento no es algo serio, pues ambos están disfrutando de su soltería.

Luego de que se propagó el rumor, fanáticos del piloto de Aston Martin comentaron sus publicaciones para pedirle que confirmara si realmente está saliendo con la artista estadounidense.

Taylor Swift, de 33 años, rompió hace unas semanas con el actor Joe Alwyn, con quien mantuvo una relación durante seis años. De acuerdo con fuentes cercanas, la pareja terminó en buenos términos y sin dramas, sólo decidieron que ya no debían mantener su noviazgo.

Fernando Alonso también está soltero tras separarse a inicios de abril de la periodista austriaca Andrea Schlager.





Fernando Alonso alimenta los rumores de un romance con Taylor Swift





Luego de que surgieron las primeras versiones de que el piloto y la cantante comenzaron a salir, Fernando Alonso alimentó los rumores al publicar un video con una canción de Taylor.

En el clip, se ve al piloto sentado en una silla de piel mientras guiña un ojo hacia la cámara. En la grabación se escucha una versión en alta velocidad de la canción Karma, de Swift.

“Race week era”, escribió Alonso con un juego de palabras que hace referencia a “The Eras Tour”, la gira de conciertos que tiene la intérprete de Shake It Off en Estados Unidos.