La actriz mexicana Eiza González fue el centro de atención de los fotógrafos cuando asistió a la Gala Global The Prince's Trust en la ciudad de Nueva York, el jueves por la noche.

La estrella de Baby Driver deslumbró ataviada con un espectacular vestido de lentejuelas de cuello halter. La prenda estaba repleta de mariposas a la altura del cuello y busto. La parte de la falda tenía transparencias, lo que dejó a la vista sus zapatillas doradas.

Aumentó el glamour con anillos y aretes de diamantes. Dejó suelta y perfectamente peinada su cabellera castaña.

Lució su belleza con un maquillaje impecable, compuesto por base, bronceador en los pómulos, delineado para profundizar la mirada y un labial nude.

Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

Eiza González ha refinado su estilo hasta el punto de ser ahora todo un referente de la moda y una de las estrellas más glamorosas de Hollywood. Hace poco deslumbró al estilo Marilyn Monroe en medio de las grabaciones de ‘The Ministry of Ungentlemanly Warfare’ en Londres, donde comparte pantalla con Henry Cavill.

La vida de Eiza González dio un giro cuando se mudó a Los Ángeles en 2013. Desde entonces vive una vida de trabajo y lujo en Hollywood.

Ha participado en From Dusk Till Dawn: The Series, Baby Driver, Paradise Hills y fue protagonista del video musical “Supplies” de Justin Timberlake. Por si fuera poco, cautivó a miles durante la entrega 90 de los Premios Oscar.

“Es complicado salir de la zona de confort. Hay muchísima gente en este país con el talento suficiente para ‘hacerla’ en el extranjero, y deciden quedarse porque la tienen ‘segura’. Yo decidí perseguir mi sueño de toda la vida, y aunque sea muy difícil, me puse los pantalones”, dijo cuando empezó a vivir en Estados Unidos.

Durante los últimos años brilló con sus actuaciones en Ambulance, I Care a Lot y Godzilla vs Kong.

Ahora también se estrena como empresaria con el lanzamiento de su marca de tequila Casa Azul Organic Tequila, el cual dice que es 100% orgánico y artesanal una compañía de una misma familia.

“Algo que representa nuestra cultura es la familia y la labor de amor y el tiempo dedicado para lograr algo único y especial. Casa Azul Tequila Orgánico es todo eso y más. Me siento tan orgullosa de donde vengo y no puedo esperar para celebrar con un buen tequila my cultura en el mundo entero”, escribió.

Algunos usuarios celebraron el lanzamiento, pero otros criticaron que promocione su bebida en inglés.