Salma Hayek fue el centro de atención al desfilar por la alfombra roja de la Gala TIME 100 ataviada con un ajustado vestido azul satinado con una capa de encaje negro sobrepuesta.

La prenda que usó Salma Hayek tenía franjas negras que resaltaron su diminuta cintura y figura curvilínea. También tenía un velo que añadió movimiento a su andar y lentejuelas que dieron un destello de brillo.

Completó su look con enormes aretes brillantes, una cartera plateada y un maquillaje que destacó su mirada con un delineado azul. Usó labial nude en los labios y llevó su cabellera perfectamente peinada.

Salma Hayek (Estados Unidos, Nueva York) EFE/EPA/JUSTIN LANE

La Gala TIME 100 fue realizada en Jazz del Lincoln Center en la ciudad de Nueva York el miércoles por la noche. Acudieron celebridades como Kim Kardashian, Doja Cat, Kaia Gerber, pero también importantes activistas, empresarios y personalidades.

Salma Hayek forma parte de la lista TIME 2023 de las 100 personas más influyentes del mundo y la actriz española Penélope Cruz escribió el perfil de la mexicana en la revista.

En él, Penélope Cruz cuenta que conoció a Salma Hayek Pinault cuando recibió su primera oferta para hacer una película estadounidense. “No conocía a casi nadie en los Estados Unidos, pero ella me recogió en el aeropuerto y me llevó a su casa. Conocerla fue como reencontrarse con una hermana que no había visto en mucho tiempo”.

La española dice que rápidamente entró en confianza con Salma Hayek desde la primera conversación y la elogió diciendo que es increíblemente generosa, en especial con las mujeres.

“Salma es una gran observadora y siente todo profundamente. Es fuerte pero sensible, y puede leer muy bien a las personas. Eso es lo que la convierte en una gran actriz. Su gran corazón, gran inteligencia y carisma son una combinación ganadora, pero lo que más me enorgullece es que ella siempre es completamente ella misma. Como una de las primeras latinas que trabajó en Hollywood , abrió muchas puertas para las personas que la siguieron. Ella es una revolucionaria total, y todavía hay mucho que hará”, agregó.

Las fotos de Salma Hayek salen a la luz luego de que subiera a Instagram una foto junto a su coprotagonista de Magic Mike's Last Dance, Channing Tatum. Salma le deseó un feliz cumpleaños.

Salma Hayek es una de las mexicanas con más éxito en Hollywood. La originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, se mudó a Estados Unidos a inicios de la década de los 90, luego de probar las mieles del éxito en telenovelas mexicanas.