Este fin de semana se realiza la edición 95 de la ceremonia de los Premios Oscar, que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, pero la estatuilla no es lo único que se llevan a casa los ganadores y los nominados.

El galardón que se llevan los triunfadores de cada categoría es una estatuilla de bronce macizo bañado en oro de 24 quilates.

Debido a que no se sabe la cantidad de ganadores hasta que se abren los sobres durante el momento de la ceremonia, la Academia elabora decenas de galardones y los que sobran los guarda en una bóveda hasta la ceremonia sel siguiente año.





¿Qué contiene la bolsa de regalos de los ganadores de los Premios Oscar?





Además del premio Oscar, los 25 nominados en las categorías de Mejor Actuación y Mejor Dirección se llevan una bolsa de regalos, con productos que cambian cada año. Sin embargo, los nominados de las otras categorías no reciben estos presentes.

La bolsa de obsequios de los Premios Oscar 2023 contiene artículos que en su conjunto tienen un valor de cerca de 126 mil dólares.

Los productos no salen de los fondos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, sino que una empresa de marketing elabora los paquetes y las marcas pagan para ser incluidas. La bolsa de este año incluye los siguientes artículos:

- Noches de hospedaje en una casa de lujo en Ottawa

- Una estancia en una isla volcánica en Italia

- Un terreno en Australia

- Productos de cuidado de la piel de Miage

- Chocolates

- Artículos de baño de Ariadne Athens Skin Wellness

- Aceite para masajes

- Un procedimiento de rejuvenecimiento facial

- Un tratamiento de escultura corporal

- Un tratamiento de restauración capilar

- Un juego de té

- Sandalias Havaianas

- Un labial de All Better Co.

- Una botella del tequila Antigua Cruz Añejo Cristalino

- Frascos de Beli Baby

- Un paquete de barras Clif Thins

- Un frasco miel Manuka

- Crema hidratante Evolvetogether

- Un vino Frontera

- Botellas de agua de coco Harmless Harvest

- Una pijama de Jambys

- Un tratamiento de agujas ultrafinas y radiofrecuencia

- Una regadera de lujo con tecnología japonesa de ReFa

- Un serum de Recovery Serum

- Un jabón de manos que también limpia joyas

- Un paquete de bebidas Tranquini con infusión de adaptógeno





Predicciones de ganadores para los Premios Oscar 2023





Todos los actores y directores tienen posibilidades de llevarse la estatuilla del Oscar, pero ya se lanzaron algunas predicciones para este domingo.

Los especialistas apuntan a Everything Everywhere All at Once como la ganadora de la categoría de Mejor Película. También se especula que el Premio Oscar 2023 a Mejor Director se lo llevarán Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por la misma cinta.

Para el galardón a Mejor Actor el favorito es Brendan Fraser por su interpretación en The Whale y Michelle Yeoh, protagonista de Everything Everywhere All at Once en la categoría de Mejor Actriz.

Your weekend watch list has arrived! Where to watch this year's 'International Film,' 'Animated Feature' and 'Documentary Feature' film nominees.



Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/ytKYVPJdq6 — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2023





¿Cuándo y cómo ver los Oscar 2023 en vivo?





Los premios de la Academia se realizarán en Los Ángeles el próximo domingo 12 de marzo de 2023, a las 20:00 horas del tiempo del este (19:00 horas del tiempo del centro de México).

En Estados Unidos se transmitirán los Premios Oscar a través de la cadena de televisión ABC. También se podrá ver en los servicios streaming de Hulu Live TV, AT&T TV, YouTube TV y Fubo TV.

En México, la premiación se emitirá en el canal 7 de televisión abierta y en TNT por sistemas de cable, así como en la plataforma streaming de HBO Max.