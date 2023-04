Después de tener pequeños papeles como actriz de TV y de su protagónico en The Kardashians, Kim Kardashian regresa a la actuación con un probable protagónico en la temporada 12 de American Horror Story junto a Emma Roberts.

La celebridad dio la noticia de su participación en la serie a través de un teaser en el que aparece el nombre de Roberts y Kardashian y el título de la temporada 12 Delicate.

En el clip se muestra la silueta oscura de una mujer, pero no se distingue quién es, si Emma o la empresaria de 42 años.

Kim sólo compartió un emoji de ojos curiosos y otro de sangre sin dar más detalles sobre su participación como actriz o como ella misma.

Según detalles revelados posteriormente por The Hollywood Reporter , la temporada 12 se llamará Delicate y se basará en la novela de Danielle Valentine, llamada Delicate Condition.

El personaje de la empresaria fue creado exclusivamente para ella, dijo en un comunicado el co creador del universo de American Horror Story.

“Kim es una de las estrellas de televisión más grandes y brillantes del mundo y estamos encantados de darle la bienvenida a la familia ‘AHS’”, dijo Ryan Murphy.

Y continuó: “Emma y yo estamos muy emocionados de colaborar con esta verdadera fuerza en la cultura”.

Según palabras de Murphy, la escritora de la serie creó un personaje “divertido, elegante y, en última instancia, aterrador, especialmente para Kim”, algo en lo que no habían trabajado desde las primeras temporadas y con el que apuestan a convertir la serie en un proyecto completamente ambicioso e histórico.

Después del anuncio de la nueva temporada, los fanáticos de Kim expresaron su emoción por ver a su ídola en uno de los programas televisivos de larga duración más icónicos de los últimos años.

“¡Ese es el giro de la trama de 2023 que no vi venir!”, “Justo cuando crees que lo ha hecho todo, vuelve”, “OMG. ¿AHS? Sea lo que sea, lo necesito”, “¡OMG! ¿Kim? ¿En AHS? Estoy llorando”, fueron algunos comentarios que escribieron los fans debajo del teaser.

Entre estos mensajes, también se colaron comentarios de fanáticos de la serie escépticos de la participación de Kim y de la decisión de Murphy de incluirla en la siguiente entrega.

“Él sólo recluta famosos. Si fue escrito para ella, no tendrá ningún rango emocional”, “Sólo fue contratada para lucir bonita, como siempre”, contrastaron los internautas.

Kardashian ha hecho su carrera dentro del mundo del espectáculo principalmente con su reality show en el que se interpreta a sí misma junto a su famosa familia; sin embargo, tiene créditos como actriz en algunos proyectos, incluidos American Dad, Temptation: Confessions of a Marriage Counselor, Drop Dead Diva y como actriz de doblaje en Paw Patrol: The Movie y Paw Patrol: The Mighty Move.