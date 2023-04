Camila Morrone ha sido una notable modelo y actriz de Hollywood en la última década, pero su relación de cuatro años con Leonardo DiCarpio hizo que su fama se disparara.

Luego de ser elegida para actuar en Daisy Jones & The Six , Morrone decidió dedicarse a la actuación más que al modelaje, aunque todavía hace trabajos intermitentes con marcas de moda y revistas.

En redes sociales, recientemente compartió algunas sesiones que hizo para las revistas Wonderland, Vanity Fair y Nylon, así como para las marcas Burberry y Donna Karan.

Las fotos de dichas sesiones han generado sorpresa entre sus fanáticos, ya que físicamente parece la gemela de Emily Ratajkowski cuando estaba en sus late twenties (a finales de sus veintes).

Específicamente en la sesión que hizo para Wonderland, que sirvió para promocionar su participación en la serie Daisy Jones & The Six, Camila luce como Emrata, sólo que con poco maquillaje y una piel menos bronceada.

Asimismo, Camila parece tener algunas características similares a las de Emily: labios voluminosos, una sonrisa amplia, nariz respingada, cejas pobladas y una barbilla esculpida de la misma forma.

Acerca del cabello, ambas tienen el mismo tono de cabello y comparten el mismo estilo para peinarlo, al natural con raya en medio y mechones ligeramente ondulados.

A diferencia de Emily, Camila tiene un estilo más serio y recatado y constantemente, aunque no estén en sesiones fotográficas, lo deja ver. Emily es más atrevida, arriesgada y sensual en la forma de vestir con pequeñas prendas.

¿Parecen gemelas? Algunos usuarios notaron su parecido como si fuera hermanas, aunque la diferencia de edades entre ambas es bastante marcada, mientras Camila tiene 25 años, Emily tiene 31 años, lo que la hace ver más madura.

¿Quién es Camila Morrone?

Aunque los fans están relacionando a Emily con Camila, ésta última tiene una historia completamente separada a Emrata.

Mientras Ratajkowski inició en la industria con pequeños papeles en la actuación y escaló a lo más alto del modelaje y como autora literaria, Camila llegó directamente al modelaje hace apenas seis años.

Es hija de dos actores argentinos, Lucia Solá y Máximo Morrone, que se establecieron en Hollywood cuando ella era pequeña.

Hizo su debut en el cine en 2018 con la película Bukowski y después actuó en Death Wish y Never Goin’ Back; Daisy Jones & The Six parece ser su proyecto más exitoso y prometedor.

Comenzó a salir con Leonardo DiCaprio en 2017, luego de terminar su relación con otra modelo menor de 25 años llamada Nina Agdal.

El actor y Camilia se conocieron cuando ella tenía 12 años, cuando Al Pacino presentó a Leonardo con Camila y Lucia Solá, su entonces novia. Casi 10 años después Leonardo y Morrone iniciaron su romance.

La pareja hizo pública su relación en 2018, cuando asistieron al cumpleaños de la presentadora Ellen DeGeneres y durante el festival de música de Coachella del mismo año.

Ambos terminaron su relación cuando ella cumplió 25 años en verano del año pasado.