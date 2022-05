Kim Kardashian y el diminuto bikini 'nude' que lució en República Dominicana

Kim Kardashian sumó una portada de revista más a su colección al protagonizar la nueva edición de Sports Illustrated Swimsuit.

La estrella de The Kardashians deslumbró al posar con diferentes trajes de baño, pero eligió un bikini nude como el principal y añadió guantes a juego.

Kardashian, de 41 años, presumió su figura torneada, cabello húmedo y un maquillaje de apariencia natural, enmarcado por contouring, rubor bronce y labios nude.

“¡Dios mío, soy una chica de portada de Sports Illustrated! ¡Tomamos estas fotos en enero y ha sido muy difícil mantener esta portada en secreto!”, escribió emocionada y sumó más de 3.5 millones de reacciones.

La empresaria reveló que la sesión fotográfica fue tomada en República Dominicana y que para ella es un honor estar en la portada de esta reconocida revista.

Por otro lado, los usuarios de redes sociales y lectores de la publicación dijeron estar molestos por no mostrar a alguien “más merecedor” de la portada.

“Fomenta los trastornos alimentarios y el photoshop porque se odia a sí misma”, escribió uno de los usuarios de Instagram. “Esto es vergonzoso. Después de todo lo que han estado trabajando para mostrar a las mujeres del día a día que son increíbles… Portada súper decepcionante”, anotó otro.

La próxima edición de la revista incluye a Kardashian, de 41 años, Maye, la madre de Elon Musk , de 74 años, la cantante Ciara, de 36, y la modelo de talla grande Yumi Nu, también de 36.

Durante la Met Gala 2022, Kim Kardashian dijo a Vogue que perdió voluntariamente más de 7 kilos para poder entrar en el vestido que Marilyn Monroe usó al cantar “Feliz Cumpleaños, señor presidente”.

“Fue todo un desafío. Era como un papel [de película]. Estaba decidida a encajar [en] eso. No he comido carbohidratos ni azúcar en unas tres semanas. Tendremos una fiesta de pizza y donas en el hotel”, añadió.

Para otras fotografías, Kim Kardashian usó bikinis plateados y negros que dejaron a la vista su figura de reloj de arena.

Kim Kardashian dijo a la revista Variety que aún no filma con Pete Davidson para el reality show The Kardashians, pero no se opone a que aparezca en la siguiente temporada.

“No me opongo. Simplemente no es lo que hace. Pero si hubiera un evento y él estuviera allí, no le diría a las cámaras que se fueran. Creo que podría filmar algo realmente emocionante, pero no sería para esta temporada”, dijo.

No obstante, Kim Kardashian dijo que los espectadores de The Kardashians sabrán cómo se conocieron, quién le habló primero al otro y cómo surgió el romance. “Definitivamente estoy abierta a hablar y lo explico”.

El nuevo reality show The Kardashians se estrenó el 14 de abril en Hulu.

Kim habló sobre su divorcio de Kanye West en el programa The Ellen DeGeneres Show.

“Siempre seré protectora. Siempre querré que mis hijos vean lo mejor. Así que solo trato de ignorarlo, por más difícil que pueda ser a veces. Trato de hacer lo que sea mejor para los niños”, declaró en el marco de las publicaciones violentas que Kanye West hace en redes sociales.

La empresaria dijo que siempre tuvo un buen ejemplo de su madre y su padre, por lo que quiere lo mismo para sus hijos.

En torno a su relación con el comediante Pete Davidson añadió que son felices juntos “Siempre animo a mis amigos y a las personas que amo a ser felices, y lo hice: Estaba como ‘tengo 40 años, a la mierda, déjate llevar, hazlo, encuentra tu felicidad. Me tomé mi tiempo y lo encontré. Se siente tan bien y quiero aferrarme a eso para siempre”.