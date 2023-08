La empresaria Kim Kardashian volvió a causar sensación en redes sociales al protagonizar una sesión de fotos para promocionar la ropa de playa de su marca Skims.

La socialité posó ante la cámara ataviada en un fabuloso bikini marrón compuesto por unas bragas de tiro alto y un top corto ceñido a su pecho, para mostrar su abdomen tonificado y sus curvas de infarto.

Kardashian, de 42 años de edad, le dio un toque glamuroso a su look de playa al usar unas enormes arracadas doradas.

La exesposa de Kanye West retomó su tendencia de maquillaje al estilo contouring, mientras que su cabello oscuro lo peinó con un impecable chongo bajo.

La influencer participó en la sesión de fotos en la playa en compañía de otras dos modelos, que usaron diseños diferentes de la misma colección de Skims.

Con la publicación en Instagram, Kim Kardashian anunció a sus seguidores que dio inicio la venta de fin de verano con ofertas en su marca de ropa, que incluye trajes de baño y otras prendas.

La también modelo sigue triunfando con su marca de ropa, pero quiere seguir cosechando éxitos en la televisión.

Tras el fin de su reality Keeping Up With the Kardashians, la influencer y sus hermanas lanzaron un formato similar, a través de la plataforma streaming Hulu, llamado The Kardashians.

Ahora la belleza estadounidense va por un éxito más al participar en la serie American Horror Story. Hace un par de semanas se lanzó un adelanto de la temporada 12 de la serie, donde se ve a la empresaria con una peluca platinada y cejas decoloradas.

Para la temporada “Delicate”, Kim Kardashian comparte pantalla con actrices como Cara Delevingne y Emma Roberts, con un papel que promete ser divertido, elegante y aterrador.